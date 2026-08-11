Nuevo toque de queda esta noche en Cali para reforzar la seguridad tras terremotos: hay excepciones

En un esfuerzo por mantener el orden público, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, anunció la implementación de un nuevo toque de queda en la capital del Valle del Cauca. La medida restrictiva entrará en vigor a partir de las 9:00 de la noche de este martes 11 de agosto y se extenderá hasta las 6:00 de la mañana del 12 de agosto.

El mandatario local explicó que esta decisión se tomó con el fin de garantizar la tranquilidad ciudadana, permitiendo la presencia activa de la Fuerza Pública, especialmente, en las zonas más afectadas por recientes alteraciones del orden.

"Esta noche habrá toque de queda nuevamente por solicitud de la comunidad para poder proteger las viviendas, el comercio y la vida. Las zonas de la ciudad más afectadas seguirá militarizada", indicó el mandatario.

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Según lo informado por la administración municipal, el decreto contempla las respectivas excepciones para garantizar la movilidad de sectores esenciales y servicios de emergencia durante el horario de restricción.

Excepciones

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El mandatario dijo que esta medida de toque de queda tiene excepciones para rescatistas, voluntarios civiles, fuerza pública y funcionarios de la alcaldía que estén atendiendo la emergencia.

Finalmente, las autoridades han hecho un llamado a la ciudadanía para que acate el horario establecido y colabore con las fuerzas de seguridad durante los controles que se realizarán en las próximas horas.

Nuevamente se ordenó toque de queda en Cali, entre las 9:00 p. m. de hoy y las 6:00 a.m. de mañana 12 de agosto, con las respectivas excepciones, y la presencia de la Fuerza Pública en las zonas más afectadas. El alcalde Alejandro Eder explicó la medida. #VocesySonidos pic.twitter.com/JhMyqMQ9ow — BLU Pacífico (@BLUPacifico) August 11, 2026