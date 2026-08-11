Cifra de muertos por terremoto sube a 234 ; Cali y Pereira concentran la mayor afectación

A más de 24 horas del terremoto que sacudió a Colombia, el país registra 234 personas fallecidas, según el informe consolidado #12 de Asocapitales. De este total, 181 víctimas corresponden a ciudades capitales, lo que representa el 97,6 % de las muertes reportadas hasta el momento.

El balance concentra la mayor afectación en Cali, Pereira, Quibdó y Manizales. Cali registra 95 fallecidos; Pereira, 90; Quibdó, 14, y Manizales, 6. Las cifras son preliminares y continúan en actualización mientras los organismos de socorro avanzan con las labores de búsqueda y rescate y las autoridades territoriales realizan la Evaluación de Daños y Necesidades (EDAN).

Cali y Pereira concentran la mayor cantidad de víctimas

Cali es la ciudad capital con mayor número de fallecidos, con 95 víctimas, seguida por Pereira, con 72. En conjunto, ambas ciudades concentran 167 de las 181 muertes registradas en las capitales.

En las zonas más afectadas de Cali continúan las operaciones de búsqueda, rescate y evaluación de estructuras. Los reportes iniciales dieron cuenta de colapsos de edificaciones, personas atrapadas y daños en infraestructura, por lo que se mantiene el despliegue de equipos especializados.



En Pereira también se mantienen las labores de rescate y evaluación de daños. La ciudad ha reportado afectaciones en edificaciones e infraestructura estratégica, además de dificultades en las comunicaciones y el suministro de energía.

El informe preliminar de Asocapitales elaborado tras el sismo ya identificaba a Cali y Pereira entre las ciudades con la situación más crítica.

Publicidad

Quibdó reporta nueve muertos

En Quibdó se contabilizan nueve personas fallecidas. La capital del Chocó también registra afectaciones en viviendas y edificaciones de infraestructura educativa, sanitaria y aeroportuaria. Entre los puntos afectados se encuentran la Universidad Tecnológica del Chocó, la Institución Educativa Carrasquilla y el aeropuerto de la ciudad.

El reporte preliminar previo de Asocapitales también daba cuenta de personas atrapadas en una estructura del barrio Medrano y de menores desaparecidos tras el colapso de un bloque de la Institución Educativa Carrasquilla.

Manizales registra cinco personas fallecidas

Manizales suma cinco víctimas mortales y mantiene activas las labores de evaluación estructural. La ciudad presenta daños en edificaciones del centro y afectaciones en infraestructura, entre ellas la Catedral Basílica Metropolitana y la Universidad Nacional. También se reportaron dificultades en la operación del aeropuerto La Nubia.

Publicidad

El informe de Asocapitales había registrado previamente cinco fallecidos preliminares, además de edificios destruidos y edificaciones parcialmente colapsadas.

1310 personas heridas y 153 edificaciones colapsadas

Además de las víctimas mortales, el balance consolidado en las ciudades capitales registra 1310 personas heridas y 153 edificaciones colapsadas. Las autoridades mantienen desplegados equipos de emergencia en las zonas afectadas para localizar a posibles sobrevivientes, atender a los heridos y establecer el alcance de los daños.

Asocapitales señaló que la información continuará actualizándose debido a que los balances territoriales todavía se encuentran en proceso de verificación.

Asocapitales mantiene seguimiento a la emergencia

La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales mantiene comunicación con las administraciones territoriales para identificar las necesidades prioritarias y facilitar la articulación entre las autoridades locales, los organismos de gestión del riesgo y las entidades nacionales.

Las labores de búsqueda y rescate, evaluación estructural y levantamiento de daños continúan en las ciudades más afectadas por el terremoto. El informe de Asocapitales recomienda mantener activos los protocolos de Evaluación de Daños y Necesidades y evitar el ingreso a edificaciones que presenten daños visibles hasta que profesionales determinen que son estructuralmente seguras.