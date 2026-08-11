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Nuevo temblor en San José del Palmar, Chocó, epicentro del terremoto

Se espera que en las próximas horas se sigan presentando este tipo de eventos sísmicos en esa zona del país.

Nuevo temblor en San José del Palmar, Chocó, epicentro del terremoto
Nuevo temblor en San José del Palmar, Chocó, epicentro del terremoto
X: SGC
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 11 de ago, 2026

Un nuevo movimiento sísmico fue registrado este martes, 11 de agosto, en inmediaciones de San José del Palmar, Chocó, municipio que fue el epicentro del terremoto que sacudió al país el lunes. De acuerdo con el boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el evento ocurrió a las 5:24 de la tarde, tuvo una magnitud de 3,5.

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El reporte de la entidad señala que el nuevo temblor tuvo una profundidad de 116 kilómetros. En el mapa difundido por el SGC se identifica el epicentro en una zona cercana al municipio chocoano y aparecen como puntos de referencia ciudades como Quibdó, Medellín, Pereira, Manizales, Armenia, Ibagué y Cali.

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Este movimiento se registra un día después del fuerte terremoto que tuvo como epicentro San José del Palmar y que alcanzó una magnitud de 7,4, según los reportes del Servicio Geológico Colombiano. El sismo principal se sintió con fuerza en diferentes regiones del país y provocó graves afectaciones en varias poblaciones.

La actividad sísmica ha continuado en la zona durante este martes. Horas antes del evento de magnitud 3,5, el SGC había reportado otros movimientos en inmediaciones de San José del Palmar, entre ellos uno de magnitud 3,0 registrado en la mañana.

sismo 11 de agosto san jose del palmar.jfif
X: @sgcol

El nuevo temblor ocurre mientras las autoridades y organismos de emergencia mantienen la atención sobre las zonas afectadas por el terremoto.

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De hecho, hasta las 6:00 de la tarde de este 11 de agosto, el SGC informó que se han registrado 106 réplicas, de las cuales ocho tuvieron magnitud superior a 3,0 y una superó los 4,0.

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