Así quedó la iglesia de Confines, Santander, tras el terremoto: reportan daños en su estructura

El fuerte movimiento telúrico registrado durante la mañana de este lunes 10 de agosto dejó afectaciones en la iglesia del municipio de Confines, Santander, donde se presentaron daños tanto en elementos del interior del templo como en parte de su estructura.

El padre Manuel Pinzón, párroco de Confines, confirmó que una de las principales afectaciones se presentó en una viga principal de soporte de la estructura, que se desprendió y cayó al piso como consecuencia del movimiento sísmico.

“El templo parroquial, debido al sismo, sufrió alguna afectación. Una viga principal, su soporte, se fue al piso y causó afectación”, explicó el sacerdote.

El párroco agregó que la caída de la viga también generó afectaciones en la cubierta del templo, que presenta un debilitamiento estructural y deberá ser revisada para determinar el nivel de riesgo.



Además del daño en la estructura, el movimiento sísmico provocó la caída de la pila bautismal y afectaciones en otros elementos que se encontraban dentro de la iglesia.

“La pila bautismal se cayó y algunos elementos sufrieron afectaciones. La cubierta del templo sufrió afectación estructural al caerse la viga y hay debilitamiento de la cubierta del templo”, señaló el padre Manuel.

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Ante esta situación, se espera que organismos de atención de emergencias y las autoridades realicen las respectivas inspecciones técnicas para establecer el alcance de los daños y determinar las condiciones de seguridad del templo.

El caso de Confines se suma a las verificaciones que se adelantan en diferentes municipios de Santander después del fuerte terremoto, que fue sentido con intensidad en distintas zonas del departamento.

Las autoridades mantienen el llamado a la comunidad a reportar cualquier daño en viviendas, edificaciones o infraestructura y a evitar ingresar a estructuras que puedan presentar riesgo mientras se realizan las evaluaciones correspondientes.