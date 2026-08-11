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Terremoto deja 807 instituciones educativas afectadas y obliga a suspender clases en varias ciudades

Cali, Pereira, Ibagué, Caldas y Cundinamarca mantienen suspendidas las clases mientras las autoridades evalúan los daños y determinan cuándo será seguro retornar a las aulas.

Menores luego del terremoto en Colombia
Menores luego del terremoto en Colombia
Foto: AFP
Por: Sofía Vargas
|
Actualizado: 11 de ago, 2026

El terremoto que sacudió al país deja hasta ahora 807 instituciones educativas afectadas, según el más reciente balance entregado por el presidente Abelardo De La Espriella. Las autoridades avanzan en la evaluación de la infraestructura de los planteles, especialmente en los departamentos que registraron mayores impactos por el movimiento telúrico.

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De acuerdo con el reporte más reciente de Asocapitales, Pereira registra 60 centros educativos comprometidos, mientras que en Manizales hay 24 colegios con afectaciones calificadas como críticas. En Quibdó, Chocó, la situación es aún más delicada, pues cuatro edificaciones educativas colapsaron como consecuencia del terremoto.

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La emergencia también ha generado dificultades en las zonas rurales. “Desde Sipí, Chocó, clamamos al Gobierno nacional que nos mire, que nos apoye, porque estamos mal. En estos momentos no tenemos aulas escolares, porque a causa del terremoto las paredes y el piso están rajados. Y las instituciones tienden a colapsar”, afirmó Andrés Caicedo, líder comunal del municipio, en entrevista con Noticias Caracol.

Ante este panorama, varias ciudades y departamentos decidieron suspender temporalmente las clases presenciales. La medida responde a la necesidad de revisar las condiciones de seguridad de las edificaciones, pero también a las dificultades para garantizar el funcionamiento normal de las jornadas académicas mientras continúa la atención de la emergencia.

En Cali, la alcaldía suspendió las actividades académicas presenciales y los servicios en las instituciones educativas oficiales durante los días 11 y 12 de agosto. En Pereira, la suspensión cobijó las clases presenciales en colegios y universidades, tanto públicos como privados.

En Ibagué, la alcaldía también suspendió la jornada académica mientras se realizan inspecciones para determinar posibles daños en la infraestructura y garantizar la seguridad de estudiantes, docentes y personal administrativo. En Manizales y el resto del departamento de Caldas, la gobernación anunció la suspensión de la jornada escolar mientras equipos técnicos revisan las sedes educativas.

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En Cundinamarca, el gobernador Jorge Emilio Rey informó sobre agrietamientos leves en algunas instituciones de municipios como Tabio, San Francisco, Anapoima y Subachoque, por lo que se solicitó aplazar las clases mientras se completa la evaluación de las estructuras.

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