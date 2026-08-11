Cifras del terremoto en Colombia: este es el número de damnificados por ciudades capitales

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el lunes 10 de agosto de 2026 deja un balance preliminar de 188 personas fallecidas y 1.677 heridas en las ciudades capitales más afectadas. El informe, con corte a las 4:00 p. m. del 11 de agosto, fue elaborado con información oficial de alcaldías, gobernaciones, organismos de socorro, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Las autoridades advierten que las cifras continúan en actualización debido al levantamiento de la Evaluación de Daños y Necesidades (EDAN).

Las ciudades más afectadas por el terremoto

Cinco capitales permanecen en alerta roja: Cali, Pereira, Manizales, Quibdó y Armenia. Este es el balance preliminar reportado por las autoridades:



Cali: 95 fallecidos, 997 heridos, 239 personas atrapadas, 87 rescatadas y 180 desaparecidas. Se reportan 93 viviendas averiadas y 56 estructuras colapsadas.

95 fallecidos, 997 heridos, 239 personas atrapadas, 87 rescatadas y 180 desaparecidas. Se reportan 93 viviendas averiadas y 56 estructuras colapsadas. Pereira: 79 fallecidos, 278 heridos, 37 desaparecidos y 15 atrapados. Hay 92 edificios colapsados, 26 viviendas averiadas y 60 centros educativos comprometidos. También se registran afectaciones en vías y puentes.

79 fallecidos, 278 heridos, 37 desaparecidos y 15 atrapados. Hay 92 edificios colapsados, 26 viviendas averiadas y 60 centros educativos comprometidos. También se registran afectaciones en vías y puentes. Manizales : cinco fallecidos, 112 heridos y 2.000 damnificados. La ciudad reporta 17 edificios destruidos, 19 edificaciones parcialmente colapsadas, 23 viviendas colapsadas y 24 colegios con afectaciones críticas.

: cinco fallecidos, 112 heridos y 2.000 damnificados. La ciudad reporta 17 edificios destruidos, 19 edificaciones parcialmente colapsadas, 23 viviendas colapsadas y 24 colegios con afectaciones críticas. Quibdó: nueve fallecidos, 116 heridos, seis atrapados y cinco desaparecidos. Hay 862 viviendas averiadas y 23 colapsadas, además de nueve infraestructuras públicas totalmente colapsadas.

nueve fallecidos, 116 heridos, seis atrapados y cinco desaparecidos. Hay 862 viviendas averiadas y 23 colapsadas, además de nueve infraestructuras públicas totalmente colapsadas. Armenia: no registra fallecidos, pero reporta 174 heridos, 69 edificios colapsados y aproximadamente 1.400 estructuras averiadas.

En otras capitales, Bogotá y Medellín permanecen en alerta baja. Bogotá reporta algunas grietas en edificaciones y mantiene un barrido preventivo, mientras Medellín continúa con sus protocolos de seguimiento sin afectaciones graves al corte del informe.

Terremoto en Colombia Foto: AFP

Aeropuertos y servicios también presentan afectaciones

El terremoto también impactó la infraestructura aeroportuaria. Pereira, Popayán y Cartago tienen operación restringida por daños, mientras Manizales, Quibdó, Armenia, Cali y Buenaventura retornaron a la operación comercial.



El informe es preliminar y las cifras de víctimas, desaparecidos, viviendas afectadas y damnificados podrían cambiar durante las próximas horas, mientras continúan las labores de rescate y evaluación estructural.