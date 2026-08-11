De La Espriella anuncia educación virtual en zonas de Quindío afectadas por terremoto

El presidente Abelardo De La Espriella estuvo este martes en el Eje Cafetero evaluando la situación en la que se encuentra esa zona del país tras el terremoto de este lunes.

Desde Armenia, De La Espriella se refirió a las instituciones educativas afectadas del Quindío y anunció un plan de educación virtual en las zonas afectadas del departamento.

“Hay 88 centros educativos afectados, vamos a establecer, junto al Ministerio de Educación, un plan de choque para el mecanismo de educación virtual, tal cual se hizo en la pandemia porque no nos queda de otra mientras recuperamos esa infraestructura”, dijo el presidente Abelardo De la Espriella.

Más temprano el presidente estuvo en Manizales y en Pereira, allí hizo otros anuncios relacionados con el subsidio al arriendo para las personas que perdieron sus casas, mientras se avanza en la reconstrucción.



Terremoto en Colombia Foto: AFP

Además, De La Espriella implementará un plan de alivios en los servicios públicos para quienes se vieron afectados por la emergencia.