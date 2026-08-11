En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Desastre nacional
Terremoto en Colombia
Gobierno Abelardo De La Espriella
Abatido alias ‘El Ruso’

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / De La Espriella anuncia educación virtual en zonas de Quindío afectadas por terremoto

De La Espriella anuncia educación virtual en zonas de Quindío afectadas por terremoto

El presidente aseguró que en el departamento hay al menos 88 centros educativos afectados.

Presidente Abelardo De La Espriella en el Puesto de Mando Unificado, en la Sala de Crisis de Quibdó.
Presidente Abelardo De La Espriella en el Puesto de Mando Unificado, en la Sala de Crisis de Quibdó.
Foto cortesía.
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 11 de ago, 2026

El presidente Abelardo De La Espriella estuvo este martes en el Eje Cafetero evaluando la situación en la que se encuentra esa zona del país tras el terremoto de este lunes.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

Desde Armenia, De La Espriella se refirió a las instituciones educativas afectadas del Quindío y anunció un plan de educación virtual en las zonas afectadas del departamento.

Últimas noticias

Seis caninos se sumaron a las labores de búsqueda y rescate del Ejército tras terremoto en Colombia
Nación

Seis perros se suman a labores de búsqueda y rescate del Ejército tras terremoto en Colombia

Equipos de rescate buscan sobrevivientes tras el colapso de un edificio por el terremoto en Pereira
Nación

Presidente De La Espriella firmó decreto que declara desastre nacional tras el terremoto

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

“Hay 88 centros educativos afectados, vamos a establecer, junto al Ministerio de Educación, un plan de choque para el mecanismo de educación virtual, tal cual se hizo en la pandemia porque no nos queda de otra mientras recuperamos esa infraestructura”, dijo el presidente Abelardo De la Espriella.

Más temprano el presidente estuvo en Manizales y en Pereira, allí hizo otros anuncios relacionados con el subsidio al arriendo para las personas que perdieron sus casas, mientras se avanza en la reconstrucción.

Terremoto en Colombia
Terremoto en Colombia
Foto: AFP

Además, De La Espriella implementará un plan de alivios en los servicios públicos para quienes se vieron afectados por la emergencia.

Relacionados

Abelardo De La Espriella

Quindío

Terremotos

Publicidad

Publicidad

Publicidad