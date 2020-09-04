En dos maletas, ubicadas dentro de las bodegas de un bus de transporte intermunicipal, la Policía encontró más de 30 kilos de marihuana. En medio del operativo, adelantado e La Línea, una persona fue capturada..La incautación se logró durante un operativo de control, puntualmente, en el kilómetro 16 de la vía Calarcá – Cajamarca,a la altura del peaje Las Americas. Allí, los uniformados realizaron la inspección a una buseta de servicio público intermunicipal, que cubría la ruta Armenia - Cajamarca. Las dos maletas contenían 30 paquetes de marihuana, que para las autoridades representan 28.390 dosis menos en las calles.En el hecho, un hombre de 53 años fue capturado y presentado ante un juez de control de garantías por el delito de tráfico de estupefacientes.Ahora continúan las investigaciones para determinar a quién pertenecía la carga ilegal.