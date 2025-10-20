Tensión comercial con EE. UU. preocupa a caficultores y productores del Quindío

En 18.000 hectáreas, 5.200 caficultores quindianos producirán, en 2025, unas 18 mil toneladas de café pergamino seco. El porcentaje del grano que va hacia Estados Unidos supera el 50 %. Por eso, la preocupación ante un eventual aumento de los aranceles es latente en el gremio cafetero, debido a la posible disminución de las ganancias del cultivo y a la pérdida de años de relación binacional.

“Esta es una expectativa que nos pone en cierto plano de preocupación, ya que Estados Unidos es el principal comprador de café suave de Colombia. Hasta ahora, el perjuicio no ha sido significativo con el arancel que se impuso hace casi un año, pero dependiendo de la intensidad de ese arancel, si lo modifican, dependería mucho también el grado de afectación para las 560.000 familias cafeteras que tenemos en el país”, expresó Héctor Ángel Herrera Osorio, caficultor de la vereda La Bella, en Calarcá, oriente quindiano.



El aguacate

En el caso del aguacate hass, de las 50 mil toneladas que se producen en el Quindío, aunque solo el 20 % se exporta a Estados Unidos, este es un mercado valioso para los productores de la fruta. Además, existe preocupación porque algunos insumos y productos importados desde la Unión Americana para el cultivo podrían aumentar de precio.

“Nosotros también importamos materia prima y maquinaria agrícola. El sector agropecuario sale afectado por ambas partes: la exportación y la importación. Entonces, la afectación es mayor, la afectación es doble. Lo que esperamos es mucha tranquilidad para tomar todas las decisiones que vaya a adoptar el Gobierno nacional, porque, de lo contrario, vamos a vernos afectados todos los productores agrícolas del país”.



La naranja

En el caso de la naranja, de las casi 950 toneladas producidas, Estados Unidos ha recibido el 12,84 %, es decir, 121,96 toneladas en el último año.

Debido a la importante balanza comercial existente, el llamado es a la prudencia y a la diplomacia en las relaciones con Estados Unidos, para evitar efectos económicos adversos en el agro quindiano.