Caribeña Día resultado del último sorteo hoy jueves 18 de diciembre de 2025

La Caribeña Día se ha consolidado como uno de los sorteos de chance más tradicionales y reconocidos del Caribe colombiano.
Su amplia trayectoria y el fuerte vínculo construido con los apostadores de la región la han convertido, con el paso del tiempo, en una cita diaria para miles de personas que confían en su seriedad y en la posibilidad de que la suerte transforme su jornada. Aquí puede ver el sorteo en vivo:
El número ganador del chance Caribeña Día de este jueves 18 de diciembre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
El sorteo de la Caribeña Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m., con transmisión en vivo a nivel nacional. La puntualidad en su horario y la claridad del proceso han sido claves para posicionarla como uno de los juegos de chance más confiables y representativos del Caribe colombiano.
Uno de los principales atractivos de la Caribeña Día es la variedad de modalidades de apuesta, diseñadas para ajustarse a distintos gustos y niveles de experiencia. Entre las opciones disponibles se encuentran:
Gracias a su historia, la emoción que despierta cada tarde y la flexibilidad de sus modalidades de juego, la Caribeña Día continúa posicionándose como uno de los sorteos más esperados del Caribe colombiano. Cada jornada renueva la ilusión de miles de jugadores que confían en que la suerte esté de su lado.