Caribeña Día resultado del último sorteo hoy, miércoles 17 de diciembre de 2025

La Caribeña Día se consolida como uno de los sorteos de chance más tradicionales y reconocidos del Caribe colombiano, gracias a su amplia trayectoria y al fuerte vínculo que ha construido con los apostadores de la región. Con el paso del tiempo, este juego se ha convertido en una cita diaria para miles de personas que confían en su seriedad y en la posibilidad de que la suerte cambie su jornada.

La preferencia del público se explica, en buena medida, por la regularidad del sorteo y por un proceso claro y transparente, elementos que han fortalecido su credibilidad no solo en la región Caribe, sino también en otras zonas del país. Estos factores han permitido que La Caribeña Día mantenga una presencia sólida dentro del panorama de los juegos de azar en Colombia.



Número ganador de Caribeña Día hoy, miércoles 17 de diciembre de 2025

El número ganador del chance Caribeña Día de este miércoles de diciembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

¿A qué hora se juega la Caribeña Día?

El sorteo de la Caribeña Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m., con transmisión en vivo a nivel nacional. La puntualidad en el horario y la claridad con la que se desarrolla cada sorteo han sido claves para posicionarlo como uno de los juegos de chance más confiables y representativos del Caribe colombiano, generando confianza entre los apostadores que siguen sus resultados a diario.

Modalidades de juego de la Caribeña Día

Uno de los principales atractivos de la Caribeña Día es la variedad de modalidades de apuesta, pensadas para ajustarse a distintos gustos y niveles de experiencia. Las opciones disponibles incluyen:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras sin importar el orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta con las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: las tres cifras pueden aparecer en cualquier orden.

2 cifras (pata): acertar exactamente las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra del resultado.

Gracias a su historia, la emoción que genera cada tarde y la flexibilidad de sus modalidades de juego, la Caribeña Día continúa posicionándose como uno de los sorteos más esperados del Caribe colombiano. Cada jornada renueva la ilusión de miles de jugadores que confían en que la suerte esté de su lado.