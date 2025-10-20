Petro baja el tono con Trump y propone eliminar aranceles a la producción agropecuaria

El presidente Gustavo Petro volvió a pronunciarse este lunes sobre la relación con Estados Unidos, en medio de la nueva crisis diplomática que desató su acusación de que funcionarios estadounidenses “cometieron un asesinato y violaron la soberanía nacional” por la destrucción de una lancha en aguas del Caribe.

A través de un mensaje en su cuenta de X, el mandatario insistió en que la lucha contra el narcotráfico ha sido “desigual” para Colombia, porque, según él, el país “ha puesto los muertos mientras Estados Unidos ha puesto el consumo”.

Las guerras que Colombia vive desde hace 5 décadas, primero urbana hasta 1993, después rural, se deben al consumo de cocaína en EEUU; aunque han habido aportes de gobiernos estadounidenses a la paz de Colombia, han sigo exigüos y nulos en los últimos años.



Se ha construido una… https://t.co/R2SGZEnDfU — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 20, 2025

Petro destacó además que su gobierno ha frenado la expansión de los cultivos de hoja de coca e incautado grandes cantidades de droga. “Hemos incautado como nunca en la historia, más de 2.800 toneladas de cocaína con ayuda de agencias de inteligencia europeas y norteamericanas, a las que pedí la mayor de su colaboración, sin afectar las leyes nacionales. Entonces se quita la única ventaja que se le había dado a Colombia en esta lucha desigual: las ventajas arancelarias, que en el gobierno de Trump se volvieron nulas y ahora se amenazan en contra”.

En ese contexto, el presidente colombiano lanzó una propuesta a su homólogo estadounidense, justo antes de que el gobierno de Donald Trump anuncie nuevos aranceles a Colombia. Petro planteó seis puntos para redefinir las relaciones bilaterales y el Tratado de Libre Comercio (TLC):

