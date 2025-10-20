Ministro Benedetti dice que arremetida de Trump se debe a posición de Petro sobre Palestina

En medio de las tensiones entre el presidente Gustavo Perto y el de Estados Unidos, Donald Trump, el ministro de Interior, Armando Benedetti sugirió que la fuerte reacción en Washington podría estar impulsada por la posición del presidente Petro respecto a la soberanía nacional y temas internacionales.

El ministro señaló que la única acción del presidente que podría haber generado fricción es hablar sobre la "soberanía y dignidad nacional" y la "entromisión de las tropas en el Caribe".

Además, el funcionario indicó que la postura de Petro sobre Palestina parece ser un tema que, "cuando se habla en contra del imperio en favor de Palestina, esos líderes son sujetos de toda una acción en contra desde el exterior hacia ellos".

Al abordar la última frase del trino de Trump, donde se menciona que Estados Unidos podría "entrar al terreno o ponernos en orden," Benedetti expresó su preocupación de que esto podría interpretarse como una amenaza de invasión o una acción terrestre o militar. Insistió en que no hay nada que justifique que un país amenace a otro, ni que se hable en contra de la soberanía nacional, especialmente cuando el presidente Petro fue elegido popularmente.



Sobre si el gobierno colombiano parece ser "condescendiente con el narcotráfico", el ministro Benedetti desmintió varios puntos controversiales.

Respecto a las extradiciones, afirmó que, de más de 700 extradiciones, alrededor de 480 son para Estados Unidos. "Solamente tres no se han hecho porque están en proceso de paz". Por lo tanto, no se puede argumentar que el gobierno actual no esté firmando extradiciones.

Sobre la controversia con Venezuela, Benedetti negó categóricamente que se comparta información de inteligencia con Nicolás Maduro. La coordinación militar o de inteligencia se limita a problemas fronterizos en el Catatumbo/Norte de Santander, donde la única intención es que Venezuela "los reciba allá" cuando los disidentes de las Farc o el Eln cruzan la frontera bajo ataque, no para luchar hombro a hombro contra Estados Unidos.

Publicidad

En cuanto al Cartel de los Soles, Benedetti afirmó que Petro niega su existencia, no porque lo encubra, sino porque es una "tesis vieja". Explicó que la estructura del narcotráfico en Colombia ha cambiado, y el país ha pasado a ser una "franquicia" de cultivadores y productores, mientras que los albaneses, mexicanos, e italianos controlan la exportación y distribución, dejando a Colombia en una "cuarta categoría" dentro del concierto internacional. Benedetti afirmó que no existe un Cartel de Soles estructurado como una pirámide, sino que el problema está "atomizado en varias ciudades y en varios grupos".

Finalmente, Benedetti lamentó que haya opositores en Colombia que, buscando afectar al presidente, celebran acciones perjudiciales para el país, como "descertificaciones" o "invasión," lo cual calificó como una "locura total".

Escuche aquí la entrevista completa: