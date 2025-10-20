"Nada de lo que haya dicho Petro justifica que lo llamen narcotraficante": ministro Benedetti

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo el fin de la ayuda financiera a Colombia por su inacción en la lucha contra el narcotráfico, y describió a su homólogo colombiano, Gustavo Prieto, como "un líder del narcotráfico".

"El presidente Gustavo Petro es un líder del narcotráfico que incentiva la producción masiva de drogas, tanto en campos grandes como pequeños, por toda Colombia. Se ha convertido, con diferencia, en el mayor negocio de Colombia, y Petro no hace nada para detenerlo, a pesar de los pagos y subsidios a gran escala de EE.UU.", indicó Trump en Truth Social.

En diálogo con Mañanas Blu, el ministro de Interior, Armando Benedetti, defendió al mandatario y aseguró que, nadie, por más que odie al presidente Petro, puede llamarlo narcotraficante o vicularlo con ese delito: "Nada de lo que haya dicho Petro justifica que lo llamen narcotraficante".

El jefe de carteta pfreció una firme defensa del presidente Gustavo Petro tras las declaraciones del expresidente estadounidense Donald Trump, quien lo calificó como jefe narcotraficante regional. Benedetti enfatizó que la posición de Trump es "demasiado fuerte y muy alejada de la realidad" y que "nada de lo que haya dicho Petro justifica" la acusación.



Presidentes Petro y Donald Trump Fotomontaje

El ministro argumentó que la imputación de narcotráfico es una ofensa inaceptable, especialmente dirigida a un presidente que, desde sus inicios en la política, "enfrentó a los paramilitares que son aliados de los narcotraficantes".

Benedetti sugirió que la fuerte reacción en Washington podría estar impulsada por la posición del presidente Petro respecto a la soberanía nacional y temas internacionales. El ministro señaló que la única acción del presidente que podría haber generado fricción es hablar sobre la "soberanía y dignidad nacional" y la "entromisión de las tropas en el Caribe".



Trump contra Petro

"A partir de hoy, estos pagos, o cualquier otra forma de pago o subsidio, dejarán de hacerse a Colombia. El propósito de esta producción de drogas es la venta masiva de productos a Estados Unidos, causando muerte, destrucción y estragos", añadió el mandatario estadounidense.

Publicidad

Además, amenazó con que si Petro no cerraba "estos campos de exterminio de inmediato", Estados Unidos "se los cerrará".

Presidente Donald Trump Foto: AFP

Petro afirma que Trump se engaña al considerarlo "un líder del narcotráfico"

El presidente Gustavo Petro, afirmó este domingo que su homólogo estadounidense, Donald Trump, "está engañado" cuando lo considera como "un líder del narcotráfico", pues dijo que lo que ha hecho a lo largo de su carrera es justamente denunciar a las mafias de las drogas.

"Trump está engañado de (sic) sus logias y asesores. El principal enemigo que tuvo el narcotráfico en Colombia, fue en el siglo XXI, el que le descubrió sus relaciones con el poder político de Colombia. Ese fui yo", escribió Petro en X luego de que Trump anunciara que corta la ayuda financiera a Colombia por su inacción en la lucha contra el narcotráfico.

Publicidad

El mandatario estadounidense se refirió a Petro como "un líder del narcotráfico que incentiva la producción masiva de drogas, tanto en campos grandes como pequeños, por toda Colombia", en un nuevo capítulo de las diferencias entre ambos por el despliegue militar de Washington en el Caribe, cerca de Venezuela, donde han sido hundidas al menos seis embarcaciones que supuestamente llevaban drogas, dejando cerca de 30 muertos.

Escuche aquí la entrevista: