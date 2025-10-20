Trump contra Petro: "Es un lunático que tiene muchos problemas mentales"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este domingo que planea anunciar aranceles para Colombia, después de haber ordenado suspender la ayuda financiera para ese país suramericano al acusar a su presidente, Gustavo Petro, de ser un líder del narcotráfico.

A bordo del avión Air Force One, Trump confirmó a la prensa las palabras del senador republicano Lindsey Graham, quien horas antes aseguró -en la red social X- que la Casa Blanca prepara aranceles para Colombia.

"Leí la declaración del senador Graham y es correcta", declaró Trump.

En su mensaje, Graham reveló que había mantenido una conversación con el presidente y que este le había explicado que iba a anunciar este domingo o el lunes la imposición de gravámenes para el país andino.



Durante un discurso, en el Air Force One, Trump aseguró que “Colombia es una máquina manufacturera de droga” y señaló directamente al mandatario colombiano como responsable del incremento en el tráfico de cocaína. “Fabrican cantidades enormes de cocaína, la envían a todo el mundo y destruyen familias. No, Colombia está fuera de control. Ahora tienen al peor presidente que han tenido. Es un lunático que tiene muchos problemas mentales”, afirmó el líder republicano.

“Ellos [Colombia] no luchan contra las drogas” dice Presidente Trump “yo me quejaba de esto cuando tenían un presiente muy amigable, pero era pura habladuría son una máquina de fabricación de drogas (…) ahora tienen el peor presidente (…) es un lunático con problemas mentales”. pic.twitter.com/NWwk4GDC4l — Juan Camilo Merlano (@JuanCMerlano) October 20, 2025

"El problema es con Trump"

Petro asegura que las tasas de crecimiento de narcocultivos y producción de cocaína han bajado durante su gobierno y que la medición de la ONU, que registra un aumento de estos cultivos en Colombia, tiene problemas metodológicos.

"El principal enemigo que tuvo el narcotráfico en Colombia (...) fui yo", afirmó.

Colombia es el principal productor de cocaína del mundo y año tras año rompe su propio récord, según la ONU.

Hasta ahora, el país sudamericano era el que más ayuda financiera recibía de Washington, según datos del gobierno estadounidense, con más de 740 millones de dólares desembolsados en 2023, el último año del que se dispone de información completa.

La mitad de estos pagos se destina a la lucha contra las drogas.