En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Arremetida de Trump a Petro
Regasificadora de Cartagena
Protestas en Bogotá

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Trump dice que Colombia es una máquina manufacturera de droga y llama lunático al presidente Petro

Trump dice que Colombia es una máquina manufacturera de droga y llama lunático al presidente Petro

Señaló directamente al mandatario colombiano como responsable del incremento en el tráfico de cocaína.

Gustavo Petro y Donald Trump
Gustavo Petro y Donald Trump
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 19 de oct, 2025

Las tensiones diplomáticas entre Estados Unidos y Colombia se intensificaron este domingo tras una nueva arremetida del presidente estadounidense, Donald Trump, contra su homólogo colombiano, Gustavo Petro.

Durante un discurso, Trump aseguró que “Colombia es una máquina manufacturera de droga” y señaló directamente al mandatario colombiano como responsable del incremento en el tráfico de cocaína. “Fabrican cantidades enormes de cocaína, la envían a todo el mundo y destruyen familias. No, Colombia está fuera de control. Ahora tienen al peor presidente que han tenido. Es un lunático que tiene muchos problemas mentales”, afirmó el líder republicano.

El presidente Trump ya había anunciado horas antes el fin de la ayuda financiera de Washington a Bogotá, alegando la supuesta inacción del gobierno colombiano en la lucha contra el narcotráfico, y calificó a Petro como “un líder del narcotráfico”.

Desde Bogotá, Gustavo Petro respondió con dureza a las declaraciones, llamando a Trump “grosero e ignorante con Colombia”. Además, defendió su gestión asegurando que ha sido “el principal enemigo que tuvo el narcotráfico” en el país.

En desarrollo...

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Donald Trump

Noticias Internacionales

Gustavo Petro

Estados Unidos

Publicidad

Publicidad

Publicidad