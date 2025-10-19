Trump dice que Colombia es una máquina manufacturera de droga y llama lunático al presidente Petro

Las tensiones diplomáticas entre Estados Unidos y Colombia se intensificaron este domingo tras una nueva arremetida del presidente estadounidense, Donald Trump, contra su homólogo colombiano, Gustavo Petro.

Durante un discurso, Trump aseguró que “Colombia es una máquina manufacturera de droga” y señaló directamente al mandatario colombiano como responsable del incremento en el tráfico de cocaína. “Fabrican cantidades enormes de cocaína, la envían a todo el mundo y destruyen familias. No, Colombia está fuera de control. Ahora tienen al peor presidente que han tenido. Es un lunático que tiene muchos problemas mentales”, afirmó el líder republicano.

El presidente Trump ya había anunciado horas antes el fin de la ayuda financiera de Washington a Bogotá, alegando la supuesta inacción del gobierno colombiano en la lucha contra el narcotráfico, y calificó a Petro como “un líder del narcotráfico”.

Desde Bogotá, Gustavo Petro respondió con dureza a las declaraciones, llamando a Trump “grosero e ignorante con Colombia”. Además, defendió su gestión asegurando que ha sido “el principal enemigo que tuvo el narcotráfico” en el país.



En desarrollo...