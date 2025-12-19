En vivo
Gobierno acudirá a la urgencia manifiesta para adquirir sistemas antidrones por un billón de pesos

Este mecanismo sirve para acelerar la contratación y asegurar los recursos necesarios para la compra de equipos militares de manera directa y sin licitación

