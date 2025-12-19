Gobierno acudirá a la urgencia manifiesta para adquirir sistemas antidrones por un billón de pesos

El presidente Gustavo Petro acudirá a la figura de urgencia manifiesta para la compra inmediata de sistemas antidrones con el fin de fortalecer la protección de instalaciones militares en todo el país.

Este mecanismo sirve para acelerar la contratación y asegurar los recursos necesarios, estimados en un billón de pesos, indicó el mandatario en su cuenta de X.

El anuncio lo hizo tras el ataque a una base militar en Aguachica, Cesar, que deja de momento seis militares asesinados y al menos 26 más heridos, según un reporte del Ministerio de Defensa.

“En las medidas tomadas hoy en el consejo de ministros se ordena la compra inmediata de los sistemas, valen un billón de pesos para todo el país. Espero no derrumben la búsqueda de estos recursos nuevos. Se usará la urgencia manifiesta para ponerle rapidez a los procesos de contratación”, señaló el jefe de Estado.



El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, advirtió que, pese a que este año se han prevenido cerca del 95 % de los ataques con drones, la amenaza crece rápidamente y pone en riesgo la seguridad nacional.

“Por ello, el señor presidente de la República autorizó avanzar en una urgencia manifiesta y la gestión de 1 billón de pesos para desarrollar la Primera Fase de un proyecto estratégico que busca proteger a todo el país de los ataques con drones”, anotó el jefe de la cartera.

La urgencia manifiesta es una figura excepcional prevista en el artículo 42 de la Ley 80 de 1993, que permite a las entidades públicas contratar directamente sin seguir los procedimientos ordinarios de licitación o concurso público, ni tampoco están obligadas a realizar estudios previos de contratación cuando existe una necesidad que es apremiante e inaplazable.

El presidente Gustavo Petro puede declarar la urgencia manifiesta mediante decreto que podrá ser sometido a revisión del Consejo de Estado. Como se trata de un mecanismo excepcional, que toca las finanzas públicas del país, las entidades llamadas a vigilar este proceso son la Contraloría General y la Procuradurìa General de la Naciòn.