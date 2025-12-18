Esto haría Atlético Nacional con el dinero que recibiría de Marino Hinestroza

Desde Argentina y algunos periodistas cercanos de Atlético Nacional dan como un hecho la salida de Marino Hinestroza con destino a Boca Juniors por una cifra entre los 6 y 8 millones de dólares, además del deseo del propio futbolista de escribir un nuevo capítulo en su carrera profesional.

De confirmarse el fichaje -se espera que sea en pocos días-, el cuadro verdolaga tendría un plan para invertir el dinero que entraría por el traspaso en pro el equipo profesional en 2026 y así continuar adelante con el proyecto deportivo.



En esto usaría Atlético Nacional el dinero de Marino Hinestroza

Con el porcentaje que recibiría Nacional por Hinestroza, una parte se iría en la negociación con Alfredo Morelos y Santos, pues el interés del club es que el delantero continúe en el equipo por más tiempo y por parte del futbolista el deseo es el mismo.

Algunos han mencionado la posibilidad de que el equipo adquiera un porcentaje del pase de Morelos, por ende, este dinero por Hinestroza podría ser utilizado para la negociación. Asimismo, dicho dinero también sería usado para el reemplazo del futbolista, pues el equipo deberá mantener un ritmo competitivo de alta calidad y deberá tener jugadores con ese tipo de perfil.

Marino Hinestroza en Atlético Nacional // Foto: Atlético Nacional

¿Es posible que se quede Alfredo Morelos en Nacional?

Morelos, de 29 años, regresó al fútbol colombiano tras casi una década en el exterior, donde alcanzó notoriedad en clubes como Rangers FC de Escocia. Su llegada a Nacional fue vista como un golpe de autoridad en el mercado de fichajes, y su rendimiento no ha decepcionado: goles, liderazgo y una conexión inmediata con la afición.



“No es fácil mantener un jugador de esos acá”, reconoció el presidente Sebastián Arango. “Es uno de los máximos goleadores colombianos en Europa y siempre haremos todos los esfuerzos necesarios para contar con este perfil de jugadores y de personas”.