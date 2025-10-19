Operaciones encubiertas y petróleo: "Verdaderos intereses de Trump en Venezuela”

Tras la reciente autorización del presidente Donald Trump para que la CIA realice operaciones encubiertas en Venezuela, la comunidad internacional ha intensificado el debate sobre las verdaderas intenciones de Washington y el alcance de la presión militar.

Adam Isacson, director del programa de supervisión de política de defensa de WOLA (Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos), dio detalles en entrevista con Sala de Prensa Blu sobre esta escalada, que se suma a la atención que la administración Trump ha puesto en otros focos internacionales como Ucrania.

Sobre la posibilidad de una invasión a gran escala, Isacson desestimó la idea, aunque confirma que el objetivo es mantener la presión militar. "Yo no creo que su intención es invadir al estilo de Irak o Panamá y derrocar a Maduro, gobernar Venezuela y entregar a Venezuela a la oposición. No creo que eso está en sus planes. Pero por un espectro de escalaciones van a seguir presionando militarmente".

El experto sugirió que la filtración sobre la autorización de la CIA probablemente no fue accidental, sino una maniobra para desestabilizar y espantar al chavismo sin un alto costo de vidas estadounidenses.



Isacson señaló que la estrategia de presión militar, que ha incluido bombardeos en el mar internacional y ataques a embarcaciones para interrumpir el flujo de cocaína, busca dar la impresión a votantes, especialmente en Florida, de que se está actuando para presionar o cambiar el régimen de Nicolás Maduro.

Sin embargo, esta posición genera una división dentro del Partido Republicano, pues aunque existe una corriente históricamente intervencionista, hay un sector aislacionista fuerte que se opone a las aventuras bélicas.

Otro motor detrás de la escalada es la necesidad estratégica. Isacson afirmó que Trump busca asegurar el acceso a los recursos naturales venezolanos y, crucialmente, negar dicho acceso a potencias rivales.

"¿Qué es que quiere Trump? Es bastante obvio, quiere que no vengan más migrantes de Venezuela, por eso mientras todo eso está pasando, siguen llegando vuelos varias veces a la semana devolviendo migrantes. También quiere el acceso especialmente al petróleo y a esos minerales y también quiere negar el acceso de China y otros poderes, esos recursos. Eso es cierto, eso es lo que quiere Trump".

