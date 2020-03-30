Publicidad

Colombia despide a Miguel Uribe
María Claudia Tarazona
Alfredo Saade
Isla Santa Rosa

Publicidad

Cartel de los Soles

    Ejército Estados Unidos
    Mundo

    Trump ordena al Ejército atacar a cárteles de droga de América Latina, según el New York Times

    Trump autorizó al Ejército de EE. UU. a actuar contra organizaciones como Tren de Aragua, la MS-13 y el Cartel de los Soles.

  Nicolás Maduro
    Nicolás Maduro
    Mundo

    EEUU señala como organización terrorista al 'Cartel de los soles', lo vincula con Gobierno Maduro

    Esta acción busca cortar el flujo de recursos a grupos criminales vinculados con dictadores autoritarios, y en particular, al gobierno de Maduro. Molano enfatizó que esta designación no es un hecho aislado, sino una manifestación de la política exterior robusta y directa de la administración Trump.

  Nicolás Maduro, presidente de Venezuela
    Nicolás Maduro
    Mundo

    EEUU señala al Cartel de los Soles de Venezuela como grupo terrorista y aliado del régimen

    El Gobierno de Donald Trump también afirma que este grupo criminal tendría nexos con el régimen de Nicolás Maduro.

  Nicolás Maduro.jpg
    Nicolás Maduro, presidente de Venezuela
    Mundo

    Justicia en EE.UU. condena a las Farc y a Nicolás Maduro a pagar millonaria indemnización

    La decisión sobre Nicolás Maduro, otros miembros del poder civil y militares de alto rango de ese país, así como a las Farc y el Cartel de los Soles, es por secuestro y torturas.

  • 278930_Foto: AFP
    Mundo

    Niegan en España libertad al general (r) venezolano Hugo 'el Pollo' Carvajal por riesgo de fuga

    Hugo Carvajal es reclamado por EEUU por su presunta relación el Cartel de los Soles.

  Pollo carvajal.jpeg
    'Pollo' Carvajal
    Mundo

    El 'Pollo' Carvajal pide ser excarcelado en España mientras se formaliza su extradición a EEUU

    Carvajal es reclamado en EEUU por delitos de narcotráfico. Según la justicia, hizo parte del llamado "Cartel de los soles".

  Nicolás Maduro.jpg
    Nicolás Maduro
    Exclusivo
    Judicial

    "Maduro construyó un sistema feudal que recibe dólares del narcotráfico": InSight Crime

    La ONG InSight Crime presentó un revelador informe titulado "La revolución de la cocaína en Venezuela", el cual advierte sobre el ascenso del imperio del narcotráfico bajo el régimen de Maduro.

  • 367682_paro-armado-eln-afp-.jpg
    paro-armado-eln-afp-.jpg
    Exclusivo
    Judicial

    "El ELN hace lo que se le da la gana en Venezuela": Jeremy McDermott, investigador de InSight Crime

    La ONG InSight Crime presentó un revelador informe titulado "La revolución de la cocaína en Venezuela", el cual advierte sobre el ascenso del imperio del narcotráfico bajo el régimen de Maduro.

  • 21845_franz
    Judicial

    Se acerca extradición del exgeneral venezolano Hugo Carvajal tras decisión de tribunal español

    La Justicia estadounidense lo reclama por haber querido "inundar" ese país con toneladas de cocaína, al parecer con ayuda de la extinta guerrilla de las Farc.

  • 343755_BLU Radio // Hugo Carvajal // Foto: AFP
    Mundo

    A los "todopoderosos" también les llega la justicia: Zair Mundaray sobre captura de Hugo Carvajal

    El 'Pollo' Carvajal fue pedido por Estados Unidos para que responda por delitos de narcotráfico.

