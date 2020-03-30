Blu Radio Cartel de los Soles
Trump ordena al Ejército atacar a cárteles de droga de América Latina, según el New York Times
Trump autorizó al Ejército de EE. UU. a actuar contra organizaciones como Tren de Aragua, la MS-13 y el Cartel de los Soles.
EEUU señala como organización terrorista al 'Cartel de los soles', lo vincula con Gobierno Maduro
Esta acción busca cortar el flujo de recursos a grupos criminales vinculados con dictadores autoritarios, y en particular, al gobierno de Maduro. Molano enfatizó que esta designación no es un hecho aislado, sino una manifestación de la política exterior robusta y directa de la administración Trump.
EEUU señala al Cartel de los Soles de Venezuela como grupo terrorista y aliado del régimen
El Gobierno de Donald Trump también afirma que este grupo criminal tendría nexos con el régimen de Nicolás Maduro.
Justicia en EE.UU. condena a las Farc y a Nicolás Maduro a pagar millonaria indemnización
La decisión sobre Nicolás Maduro, otros miembros del poder civil y militares de alto rango de ese país, así como a las Farc y el Cartel de los Soles, es por secuestro y torturas.
Niegan en España libertad al general (r) venezolano Hugo 'el Pollo' Carvajal por riesgo de fuga
Hugo Carvajal es reclamado por EEUU por su presunta relación el Cartel de los Soles.
El 'Pollo' Carvajal pide ser excarcelado en España mientras se formaliza su extradición a EEUU
Carvajal es reclamado en EEUU por delitos de narcotráfico. Según la justicia, hizo parte del llamado "Cartel de los soles".
"Maduro construyó un sistema feudal que recibe dólares del narcotráfico": InSight Crime
La ONG InSight Crime presentó un revelador informe titulado "La revolución de la cocaína en Venezuela", el cual advierte sobre el ascenso del imperio del narcotráfico bajo el régimen de Maduro.
"El ELN hace lo que se le da la gana en Venezuela": Jeremy McDermott, investigador de InSight Crime
La ONG InSight Crime presentó un revelador informe titulado "La revolución de la cocaína en Venezuela", el cual advierte sobre el ascenso del imperio del narcotráfico bajo el régimen de Maduro.
Se acerca extradición del exgeneral venezolano Hugo Carvajal tras decisión de tribunal español
La Justicia estadounidense lo reclama por haber querido "inundar" ese país con toneladas de cocaína, al parecer con ayuda de la extinta guerrilla de las Farc.
A los “todopoderosos” también les llega la justicia: Zair Mundaray sobre captura de Hugo Carvajal
El ‘Pollo’ Carvajal fue pedido por Estados Unidos para que responda por delitos de narcotráfico.