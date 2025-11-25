“Detenciones de sus jerarcas son inminentes”: exdiputada de Venezuela sobre el Cartel de los Soles

La exdiputada venezolana Gaby Arellano aseguró en Mañanas Blu que la estructura del Cartel de los Soles está próxima a enfrentar acciones directas por parte de la comunidad internacional. Señaló que el régimen de Nicolás Maduro tiene “un cerco financiero” que anticipa medidas concretas dentro de Venezuela en los próximos días.

Arellano afirmó que Estados Unidos avanza en una estrategia más contundente contra los líderes del Cartel de los Soles, cuya existencia fue negada desde la misma Venezuela. “Conozco a Marcos Rubio, creo que lidera una estrategia muy clara, basada en hechos reales”, dijo. Agregó que las detenciones de los jerarcas serán “inminentes en las próximas semanas”.

Según la exdiputada, estas capturas enviarían una señal de estabilidad para la región. “Eso daría tranquilidad al hemisferio”, aseguró, insistiendo en que las operaciones no son simples advertencias. “No es simplemente una amenaza”, reiteró, al explicar que ya hay movimientos en curso.

Arellano también destacó que decisiones recientes, como la suspensión de vuelos hacia Caracas por parte de varias aerolíneas, confirman la gravedad del panorama. Afirmó que estos hechos “son acciones reales” y se alinean con la estrategia que atribuye tanto a Marco Rubio como a María Corina Machado.



La dirigente criticó la narrativa oficial del chavismo, afirmando que “la campaña comunicacional y la narrativa de mentiras desde Miraflores es constante”. Añadió que potencias como China y Rusia deberán decidir si respaldan “a un aliado tóxico y con cabeza con precio, o a una potencia económica y política como Estados Unidos”.

Arellano subrayó que el continente atraviesa días definitorios, marcados por un viraje geopolítico que busca frenar el narcotráfico. “Estamos transcurriendo días decisivos, contra individuos que representan un Cartel, un grupo terrorista”, concluyó sobre el futuro del Cartel de los Soles.