En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Cartel de los Soles
Infiltración de desidencias Farc
Universidad Nacional
Manifestaciones en Bogotá

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / “Detenciones de sus jerarcas son inminentes”: exdiputada de Venezuela sobre el Cartel de los Soles

“Detenciones de sus jerarcas son inminentes”: exdiputada de Venezuela sobre el Cartel de los Soles

La exdiputada venezolana Gaby Arellano aseguró en Mañanas Blu que la estructura del Cartel de los Soles está próxima a enfrentar acciones directas por parte de la comunidad internacional.

Quiénes conforman el Cartel de los Soles, según el Departamento de Justicia de EE. UU.
Quiénes conforman el Cartel de los Soles, según el Departamento de Justicia de EE. UU.
Foto creada con IA
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 25 de nov, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad