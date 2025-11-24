¿Existe el Cartel de los Soles? Experto en inteligencia desmiente versión de Maduro

El investigador criminal y analista de inteligencia Iván Simonovis aseguró en RecapBlu de Blu Radio que el cartel de los Soles sí existe, pese a que el régimen de Nicolás Maduro insiste en negarlo. Señaló que figuras como Hugo Carvajal fueron “creadores” de esa estructura que, según él, se sostiene en el narcotráfico.

Simonovis afirmó que el chavismo intenta minimizar la designación del cartel como organización terrorista por parte de Estados Unidos. “Ellos desmienten todo y hacen ver que hay una democracia, que todo está perfecto”, dijo, al advertir que “uno sabe que viven del narcotráfico” y que la crisis venezolana responde a “lo que ha hecho el régimen”.

El experto explicó que esta reclasificación modifica la forma en que Washington percibe la amenaza. Aseguró que “Maduro y su estructura dejan de ser un régimen y pasan a ser una célula terrorista”, lo que habilita a Estados Unidos a emplear herramientas legales adicionales para “neutralizar las operaciones de narcotráfico y a quienes las dirigen”.

Para Simonovis, el escenario político quedó sin espacio para acuerdos. Afirmó que en el Gobierno de EE. UU. “están claros en que negociaciones no hay” y que la única salida viable sería que el régimen “acceda a entregar el poder, irse o pasar a juicio”, permitiendo una transición bajo un liderazgo como el de María Corina Machado.



Sobre los despliegues militares en el mar Caribe y los ataques a embarcaciones rápidas, evitó adelantar operaciones concretas, pero sostuvo que “la vía aérea está siendo controlada”. Añadió que hay “600 objetivos identificados dentro de Venezuela” donde EE. UU. podría actuar con precisión y bajo riesgo de daños colaterales.

Simonovis también cuestionó la narrativa oficial que intenta desmentir los operativos. Señaló que algunos voceros “desvarían” y ofrecen explicaciones sin fundamento, como afirmar que las lanchas neutralizadas “son pescadores”. Concluyó que los venezolanos “solo aceptamos que ellos tienen que irse”, porque el régimen opera con “propaganda y represión”.