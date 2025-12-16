Partido de la U dice que si Julián López renuncia a la militancia debe renunciar a la curul

El presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, renunció a su militancia en el Partido de la U, lo anterior, tras las diferencias que tuvo con la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, y tras la decisión del partido de no otorgarle el aval para las elecciones al Congreso del 2026.

“Dejo constancia de que esta decisión no afecta el ejercicio de mi curul, la cual, contra toda pretensión de ilegitimidad, corresponde al mandato de decenas de miles de vallecaucanos. Continuaré ejerciendo mis funciones con apego a la Constitución y la ley”, señaló López en su carta.

Sin embargo, Alexander Vega, codirector de la U, señaló que cuando se renuncia a la militancia se debe renunciar también a la curul.

He renunciado a mi militancia en el @partidodelaucol. Como Presidente de la Cámara de Representantes, continúo legalmente en mi curul y quedo libre para hacer política con independencia, coherencia y lealtad únicamente con la gente y con el Valle del Cauca.



— Julián López (@Julianlopezte) December 16, 2025

“Para que esta renuncia sea aceptada y tenga un efexto legal y jurídico tiene que renunciar igualmente a la curul. Esperamos que dentro del trámite que está haciendo el representante Julián López de salir del partido igualmente renuncie a la dignidad a la curul de la Cámara de Representantes”, señaló Vega.



Es importante recordar que Julián López ha cuestionado la gestión de Dilian Francisca Toro como gobernadora del Valle y por eso trató de marcar distancia de ella creando un movimiento, al interior del partido, que se llamó La Nueva U.

Además López ha dicho que ya que le negaron el aval buscará aspirar a la Gobernación del Valle.