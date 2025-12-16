En vivo
Blu Radio  / Política  / Partido de la U dice que si Julián López renuncia a la militancia debe renunciar a la curul

Partido de la U dice que si Julián López renuncia a la militancia debe renunciar a la curul

Alex Vega, codirector del Partido de la U, aseguró que la colectividad ya recibió la carta de renuncia a la militancia del presidente de la Cámara, Julián López.

