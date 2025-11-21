En vivo
Partido de la U: suspensión a Julián López debe mantenerse hasta decisión definitiva en el caso

Partido de la U: suspensión a Julián López debe mantenerse hasta decisión definitiva en el caso

En una carta enviada a la mesa directiva de la Cámara de Representantes, el partido de la U dice que la sanción sin voz ni voto está vigente.

