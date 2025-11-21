Partido de la U: suspensión a Julián López debe mantenerse hasta decisión definitiva en el caso

El partido de la U envió una carta a la mesa directiva de la Cámara de Representantes en la que se aclara que la suspensión al presidente de la corporación, Julián López, se mantiene vigente hasta que haya una decisión definitiva en el caso. Es importante recordar que López fue suspendido por tres meses sin voz ni voto después de que anunciara la creación del movimiento La Nueva U, el cual se distancia de la gestión de la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.

"La medida de suspensión adoptada por el Consejo Nacional Disciplinario y de Control Ético constituye una decisión preventiva, proferida en el marco de un proceso disciplinario en curso y con fundamento en lo previsto en las normas estatutarias que rigen esta colectividad. En consecuencia, dicha medida debe mantenerse vigente hasta tanto se profiera la decisión definitiva dentro del procedimiento disciplinario, conforme al debido proceso interno y al marcolegal aplicable al caso concreto”, señaló el partido.

Es importante recordar que Julián López presentó una impugnación ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) tras la decisión del partido de la U que lo sancionó sin voz ni voto por tres meses; él insiste en que la decisión es irregular.

López aseguró que, al impugnar la decisión, los efectos de la sanción quedan suspendidos mientras se resuelve de fondo esta situación.



“Conservo plenamente mis derechos políticos y seguiré ejerciendo, con voz y voto, mis funciones como representante a la Cámara y como presidente de la corporación, dignidad que me fue conferida por decisión soberana de la Plenaria de la Cámara, y no por ninguna organización partidaria”, dijo el presidente de la Cámara en su momento.