Reforma a la salud
Paro ELN
Paloma Valencia
Carlos Ramón González

Ataque con drones deja un policía herido en estación de El Tambo, Nariño

Ataque con drones deja un policía herido en estación de El Tambo, Nariño

Según el comandante de la Policía en Nariño, coronel Jairo Urrea, se desconoce el grupo que cometió este atentado.

