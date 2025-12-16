Ataque con drones deja un policía herido en estación de El Tambo, Nariño

Al menos tres artefactos explosivos fueron lanzados a través del sistema de drones contra la estación de Policía del municipio de El Tambo, en el noroccidente de Nariño, donde un agente de Policía resultó levemente herido producto de las esquirlas.

El hecho ocurrió pasadas las nueve de la mañana de este martes 16 de diciembre, cuando los habitantes de esta población nariñense se disponían a comenzar la jornada laboral.

Testigos dijeron a Blu Radio que uno de los artefactos explosivos no detonó y quedó dentro de las instalaciones de la Policía, por lo que fue necesaria la intervención de unidades especiales antiexplosivos de la Policía Nacional.

Según el comandante de la Policía en Nariño, coronel Jairo Urrea, se desconoce el grupo que cometió este atentado, aunque no se descarta la presencia de disidencias de las Farc del Estado Mayor Central.



El oficial señaló que esta zona del noroccidente de Nariño es un corredor para grupos armados ilegales que buscan salida al mar Pacífico a través de la cordillera Occidental.

De acuerdo con el reporte de las autoridades en Nariño, pese a la amenaza de paro de la guerrilla del ELN, en las vías del departamento se registra completa normalidad.