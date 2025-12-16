"Es necesaria para derrotar al petrismo": Mauricio Cárdenas sobre consulta de la centroderecha

El precandidato presidencial Mauricio Cárdenas defendió la consulta como el mecanismo clave para definir una candidatura única que enfrente al petrismo. En entrevista con Mañanas Blu, de Blu Radio, aseguró que este proceso es indispensable para que la ciudadanía tome la decisión a través del voto directo.

“Creo, firmemente, en que la consulta es el mecanismo para decidir el candidato que va a derrotar los extremos”, afirmó Cárdenas, al señalar que se trata de una herramienta democrática que le devuelve el poder al elector. Según explicó, es la gente la que debe definir quién competirá en el escenario presidencial.

El exministro también rechazó las críticas sobre el costo de la consulta y calificó esas versiones como falsas. De manera directa, explicó que el próximo 8 de marzo ya están programadas elecciones y que la única novedad será un tarjetón adicional para que los ciudadanos elijan.

De forma indirecta, Cárdenas indicó que desde comienzos de este año se viene trabajando en la organización de la consulta, con un enfoque centrado en la unidad. Recalcó que el proceso se ha adelantado con seriedad y compromiso con la democracia, sin descalificaciones personales.



En ese mismo contexto, sostuvo que el objetivo es que el elector decida quién enfrentará a los extremos en mayo. “Defendemos a capa y espada que el elector decida quién va a enfrentar, en mayo, a los extremos”, reiteró durante la entrevista.

Finalmente, se refirió a la posible participación de Enrique Peñalosa, a quien calificó como “más que bienvenido” si cuenta con el aval del Partido Liberal. Cárdenas advirtió que sería un “gran error” pensar en ir solos a primera vuelta y llamó a la unidad para enfrentar al petrismo, en especial al senador Iván Cepeda.