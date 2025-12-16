Paloma Valencia habla de “unidad” tras ser elegida como candidata: “Por encima está Colombia”

La senadora Paloma Valencia fue elegida recientemente como la candidata presidencial del Centro Democrático, asumiendo una "enorme responsabilidad" para proponer a los colombianos una visión de un país más seguro y próspero. Tras su designación, Valencia ha centrado su discurso en la necesidad imperativa de la unidad, tanto dentro de su partido como en la oposición, señalando que la lucha actual es contra el estatismo y el autoritarismo, y no meramente entre izquierda y derecha.



Llamado a la unidad interna

En medio de las preguntas sobre la transparencia de los resultados internos, Valencia fue enfática en reconocer la contribución de sus copartidarias, las senadoras María Fernanda Cabal y Paola Holguín, afirmando que la candidatura "le pertenece a muchos". Valencia sostuvo que ella necesita a María Fernanda Cabal a su lado, a quien describió como una "gladiadora por esta democracia" que "vale su peso en oro".

La recién electa candidata insistió en que Cabal y Holguín no están simplemente "invitadas" a su campaña, sino que son parte "estructurante y estructural" de la misma y del futuro gobierno. Además, enfatizó que esta campaña es tan suya como de ellas, y que son sus jefes de debate en las decisiones que se avecinan. Aunque reconoció que no ganar es difícil tras 12 o 13 años dedicados a un proyecto político, aseguró sentir gratitud, afecto y admiración hacia sus colegas.



Transparencia y la negativa a romper acuerdos

Respecto a la solicitud de la senadora Cabal para publicar los resultados de las encuestas internas, Valencia indicó que Cabal está en "todo su derecho" de pedir lo que necesite, y afirmó que deben hacerse todas las auditorías y publicar todo lo necesario. Sin embargo, se negó a romper los acuerdos de confidencialidad hasta que todos los candidatos estén de acuerdo, y desestimó los rumores sobre una victoria contundente, señalando que en este proceso "no hay palizas".

María Fernanda Cabal. Foto: Blu Radio.

La candidata también advirtió que concentrarse en los "temas de mecánica y del chisme" de los procesos internos solo sirve para debilitar la necesaria unidad entre tres mujeres que han trabajado juntas defendiendo el país.

Según Valencia, la actual violencia es culpa directa de figuras como Iván Cepeda y el presidente Gustavo Petro. Criticó que este gobierno parece darle más importancia a los violentos que a los ciudadanos, cediéndoles territorio y permitiendo que los cultivos ilícitos alcancen máximos históricos, llevando al país a producir el 72% de la cocaína mundial. La candidata definió la lucha política como una batalla contra el estatismo, los procedimientos antidemocráticos y un gobierno que "maltrata la oposición". Agregó que un segundo gobierno de talante autoritario destruiría la institucionalidad del país.



Apertura a consultas y posibles alianzas

En cuanto a la estrategia electoral futura, Valencia reiteró su disposición a la unidad con "todos los que más se puede" y manifestó que está abierta a ir a una consulta presidencial, considerándola un método democrático y bueno. Aclaró que, aunque ella es el rostro de la candidatura, las decisiones sobre consultas o encuestas, como el expresidente Álvaro Uribe parece preferir, deben tomarse en conjunto con el partido, María Fernanda Cabal y Paola Holguín.



Respecto a posibles alianzas externas, Valencia expresó afecto y admiración por Sergio Fajardo, a quien considera un hombre importante para el país con gran coherencia política, viendo como posible una alianza con él.

Escuche aquí la entrevista: