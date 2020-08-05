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El presidente colombiano, Gustavo Petro, anunció el 8 de junio que su país suspendería las exportaciones de carbón a Israel como represalia por su guerra letal contra Hamás en Gaza. Colombia es el principal proveedor de carbón de Israel, con exportaciones por unos 450 millones de dólares en 2023, según la embajada de Israel en Bogotá, que sigue operativa a pesar de la ruptura de relaciones diplomáticas del gobierno de Petro en mayo.
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Paola Holguín demanda decreto que prohíbe exportar carbón a Israel

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