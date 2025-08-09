Publicidad

Blu Radio  / Nación  / María Holguín sobre eliminar inglés para ser embajador: “Nos deja por fuera de lo internacional”

María Holguín sobre eliminar inglés para ser embajador: “Nos deja por fuera de lo internacional”

La excanciller aseguró que el Gobierno Nacional no se puede equivocar sacando adelante esta iniciativa, que hoy se encuentra disponible para que distintos sectores tomen postura al respecto.

24531_María Ángela Holguín - Foto de referencia: Presidencia
María Ángela Holguín - Foto de referencia: Presidencia
Por: Juan Esteban Castañeda
|
Actualizado: agosto 09, 2025 09:37 a. m.

La excanciller María Ángela Holguín cuestionó la propuesta del Gobierno Nacional de eliminar el nivel de inglés como requisito para ser embajador de Colombia en otro país. Dice puntualmente la exfuncionaria del Gobierno de Juan Manuel Santos que la idea dejaría al país por fuera de cualquier escenario internacional.

“Aquí la carrera no se puede equivocar, la Cancillería no se puede equivocar, el Gobierno Nacional. Eso lo que hace es que vamos a estar por fuera de cualquier escenario internacional. Una persona que no habla un idioma, especialmente el inglés, lo que pasa es que dejan de contar con él, dejan de llamarlo y deja de existir”, dijo Holguín.

La exfuncionaria expuso una problemática que vivió cuando ejercía sus labores de canciller. En ese entonces, fue contactada por un miembro de un organismo internacional que la solicitó urgentemente para hablar de la situación del país porque uno de los embajadores no sirvió como puente para la reunión. “Parte del tema del embajador, desafortunadamente, era que no hablaba inglés”, afirmó nuevamente Holguín.

Hay que recordar que este proyecto, que podría eliminar el requisito de inglés en cargos como el del embajador, se encuentra en etapa de para comentarios hasta este sábado 9 de agosto. A partir de esa fecha, la Cancillería entrará a evaluar las posiciones de los diferentes sectores para determinar si la iniciativa se va a sanción presidencial.

Es viable modificar este conocimiento básico o esencial, es coherente con el marco normativo vigente y con la jurisprudencia constitucional, pues estos conceptos generales no son fundamentales para el desempeño del empleo público de embajador”, argumenta la Cancillería en la resolución para comentarios.

