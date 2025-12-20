En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ataque Aguachica
Petro y Maduro
Luis Fernando Velásco y Ricardo Bonilla
Director seccional Dian

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Fuerte choque entre dos buses de pasajeros deja casi 30 heridos en importante vía de Perú

Fuerte choque entre dos buses de pasajeros deja casi 30 heridos en importante vía de Perú

El accidente ocurrió en la madrugada de este sábado, cuando un bus chocó por alcance a una unidad varada por fallas mecánicas.

Fuerte choque entre dos buses de pasajeros deja casi 30 heridos en importante vía de Perú
Así quedó uno de los buses.
Foto: Redes sociales
Por: EFE
|
Actualizado: 20 de dic, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad