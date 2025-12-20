En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Grave accidente en el norte de Bogotá tras choque contra tractocamión deja una motociclista muerta

Grave accidente en el norte de Bogotá tras choque contra tractocamión deja una motociclista muerta

Un largo trancón se presenta en la Autopista Norte de Bogotá tras el grave accidente que dejó una motociclista muerta en la tarde de este sábado, 20 de diciembre.

