Grave accidente en el norte de Bogotá tras choque contra tractocamión deja una motociclista muerta

Un grave siniestro vial con desenlace fatal se registró en la tarde de este sábado en el norte de Bogotá, luego de que una motociclista perdiera la vida tras verse involucrada en un choque con un tractocamión en la localidad de Usaquén.

El accidente ocurrió en la autopista Norte con calle 170, en sentido sur–norte, una de las vías con mayor flujo vehicular de la capital.

De acuerdo con la información preliminar entregada por las autoridades de tránsito, la colisión se produjo entre un tractocamión y una motocicleta, dejando como saldo la muerte de la conductora del vehículo de dos ruedas en el lugar de los hechos.

Tras conocerse el siniestro, fue asignada una unidad de la Secretaría de Movilidad y personal de @TransitoBta, así como una ambulancia que llegó al sitio para atender la emergencia. Sin embargo, los paramédicos confirmaron que la motociclista ya no presentaba signos vitales.



La zona fue acordonada por las autoridades para facilitar las labores del grupo de criminalística, que se desplazó hasta el punto del accidente con el fin de adelantar los actos urgentes, realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar la investigación que permita establecer las causas exactas del siniestro vial.

[12:46 p.m.] #MovilidadAhora | Siniestro vial con fatalidad en la localidad de Usaquén, entre tractocamión y motociclista en la autopista Norte con calle 170, sentido sur-norte. Se asigna unidad de @TransitoBta y ambulancia. Grupo de criminalística en desplazamiento. pic.twitter.com/4moIcGw09h — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) December 20, 2025

Como consecuencia del accidente, se presentaron afectaciones en la movilidad sobre la autopista Norte, por lo que las autoridades recomendaron a los conductores tomar vías alternas y atender las indicaciones del personal de tránsito mientras se normalizaba la circulación.