Ladrón se lanzó a un caño luego de robar un banco en el norte de Bogotá: esto se sabe

La delincuencia no da tregua y mucho menos en época decembrina. Este jueves ocurrió un hecho que dejó con temor a muchas personas que se encontraban en un banco en el centro comercial Santa Ana, en el norte de Bogotá.

Información preliminar indica que un sujeto armado ingresó al banco Davivienda, ubicado en el centro comercial, fue directo a una caja y amenazó con revólver a la cajera, guardó el dinero y salió corriendo del lugar.

Las autoridades indicaron que el delincuente, luego de cometer le hurto, salió corriendo hacia la carrera Séptima. Posteriormente, los funcionarios de Davivienda activaron el botón de pánico, para informar a la Policía.

Uno de los vigilantes motorizados del sector lo alcanzó y el ladrón lo amenazó con el arma de fuego y se lanzó a un caño cercano por el box colver de la calle 108 con carrera Séptima.



Personas que presenciaron el hecho indicaron que el sujeto que cometió el hurto llevaba un tapabocas puesto para evitar que le vieran el rostro.

Luego de ello, las autoridades activaron una red de apoyo junto con el Ejército para comenzar la búsqueda del ladrón que, al parecer, va río abajo por el sector de Molinos.

Hasta el momento, Davivienda no se ha pronunciado al respecto, pero información preliminar indica que se trató de un robo menor que no dejó heridos ni lesionados.