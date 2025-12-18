En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Director seccional Dian
Vivian Polanía
Zulma Guzmán
Nacional, campeón

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Ladrón se lanzó a un caño luego de robar un banco en el norte de Bogotá: esto se sabe

Ladrón se lanzó a un caño luego de robar un banco en el norte de Bogotá: esto se sabe

El sujeto entró armado a la entidad bancaria y amenazó a una de las cajeras para que le entregara el dinero. Autoridades lo buscan.

Publicidad

Publicidad

Publicidad