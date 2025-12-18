Conductor, no ‘dé papaya’: las ocho claves para evitar que le roben su carro

El hurto de vehículos es una problemática que se vive en todo el territorio nacional, siendo los automóviles, camionetas y camperos los más apetecidos por los ladrones con el 66% de los casos en 2025. Además, Bogotá, Antioquia y Atlántico son los lugares que más concentran este tipo de robos, según cifras de la Policía Nacional.

No obstante, la temporada decembrina es donde más suelen ocurrir estos hurtos, pues las personas se preparan para viajar, hacer compras y compartir en familia. Por lo cual, este movimiento constante también puede llevar a descuidar la seguridad de los vehículos, aumentando el riesgo de robo y otras situaciones de vulnerabilidad.

Frente a esto, es importante que los conductores sepan cómo evitar que sus carros sean hurtados por delincuentes.



Las ocho claves para evitar que le roben su carro

De acuerdo con Ituran Colombia, empresa especializada en geolocalización y monitoreo vehicular, indicó que el robo de vehículos y motocicletas es una de las problemáticas más persistentes en materia de seguridad. Durante los tres primeros meses de 2025 se registraron 2.017 casos de automotores hurtados y 7.813 casos de motos en Colombia.

Asimismo, la compañía manifestó que entre noviembre y diciembre los robos suelen aumentar. Por ello, entregó ocho medidas clave para evitar que los ladrones se lleven los vehículos.



Evitar estacionar en vía pública, especialmente en zonas oscuras, solitarias o sin cámaras de vigilancia. Preferir parqueaderos autorizados y vigilados, incluso para paradas cortas o compras rápidas. Identificar zonas de riesgo y evitar calles desconocidas, barrios con poca presencia policial o sectores con alta actividad comercial. No entregar las llaves a desconocidos, ni permitir que terceros accedan al vehículo bajo excusas de “ayuda”, “carga” o servicios informales. Complementar el GPS con herramientas avanzadas como rastreo satelital, botón de pánico, bloqueo inteligente, identificación de conductor y alertas geográficas. Revisar mecánicamente el vehículo antes de viajes largos: frenos, llantas, luces, aceite y batería. Mantener vigilancia en centros comerciales, asegurando puertas y ventanas y evitando dejar objetos a la vista. No confiar en valet parking o parqueaderos improvisados sin identificación o registro formal.

Estas medidas ayudan significativamente a reducir el robo de vehículos. Además, hay que tener en cuenta que el 26 % de los casos corresponde a abusos de confianza, una modalidad que tiene un crecimiento preocupante, el 31 % incluye atracos, halados y extorsión, menciona la empresa de seguridad.