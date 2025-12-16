Delincuentes robaron un carro de policía en Cota: lo dejaron tirado en Timiza, Kennedy

La inseguridad en Bogotá sigue generando preocupación entre la ciudadanía, que no percibe respuestas claras por parte del Distrito ni de las autoridades frente al aumento de robos y otros delitos, tanto en la capital como en municipios cercanos.

Uno de los casos más recientes fue dado a conocer por Eduard Porras en el espacio Ojo de la noche. Aunque suele tratarse de hechos ocurridos dentro de Bogotá, esta vez el episodio se registró en el municipio de Cota, Cundinamarca, y dejó en evidencia un modus operandi que se repite en la región.

De acuerdo con lo confirmado por Porras, el vehículo robado era un carro de la Policía que se encontraba estacionado frente a una vivienda. El hurto no fue detectado de inmediato y solo hasta cuando el automotor ingresó a Bogotá, específicamente en la localidad de Suba, los uniformados lograron identificarlo.

A partir de ese momento se inició una persecución que se extendió por varios sectores de la ciudad y terminó en la localidad de Kennedy. Allí, el delincuente que conducía el vehículo lo abandonó en el sector de Timiza y huyó a pie por una zona boscosa.



Actualmente, el vehículo se encuentra bajo custodia en una estación de Policía, mientras las autoridades revisan cámaras de seguridad para intentar identificar al sospechoso y a otros delincuentes que, al parecer, se movilizaban en un segundo carro. Según las primeras versiones, este acompañamiento sería parte de la estrategia utilizada para cometer robos en distintos puntos de Cundinamarca.



Robo de vehículos en Suba: otro caso que alarma a la ciudadanía

Un segundo hecho, también registrado en la localidad de Suba, volvió a encender las alertas entre los habitantes del sector. Según relató Porras, tres delincuentes solicitaron un vehículo por aplicación y engañaron al conductor para trasladarlo inicialmente hacia el sector de Santa Isabel.

Posteriormente, ya en el centro de la ciudad, el conductor fue intimidado con armas de fuego, golpeado y despojado de sus pertenencias, antes de que los delincuentes huyeran con el vehículo.

Sin embargo, los responsables cometieron un error clave: no se percataron de que el celular de la víctima permanecía dentro del automóvil, lo que permitió su rastreo.

Gracias a esta información, se logró ubicar el vehículo en el barrio San Antonio, aparentemente al interior de un lavadero que también funciona como parqueadero.



Investigación en curso para recuperar el vehículo

Hasta el momento, ni la familia ni la Policía han podido ingresar al lugar, ya que el establecimiento se encontraba cerrado. Las autoridades permanecen en la zona a la espera de que se identifique al responsable del sitio y se permita el acceso para recuperar el automotor y avanzar en la captura de los implicados.

"Afortunadamente no pudieron ingresar, nadie abrió las puertas y la familia y la policía nacional están en la parte externa para ver quién es responsable de este lugar para que abran ese parqueadero lavadero, recuperen el vehículo y ante todo capturen a los responsables", comentó Eduard Porras.