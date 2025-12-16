Cristian Portilla anuncia auditoría a contratos de alcaldes encargados de Bucaramanga

La Registraduría Nacional del Estado Civil entregó este lunes el certificado electoral a Cristian Portilla, quien fue electo como nuevo alcalde de Bucaramanga tras obtener cerca de 63.300 votos, con el respaldo político del exmandatario Jaime Andrés Beltrán.

Este martes, el nuevo mandatario local llega a la Alcaldía de Bucaramanga para recibir su cargo. Durante la entrega oficial de la credencial, el alcalde anunció una auditoría exprés a los contratos firmados por los alcaldes encargados.

“Le voy a solicitar a las autoridades una auditoría interna muy importante para que revisemos qué fue lo que pasó, porque yo tengo que saber en qué estado recibo el municipio de Bucaramanga, qué contratos adelantaron, qué convenios se celebraron, cuál fue el rendimiento que estos dos alcaldes tuvieron mientras nosotros no estuvimos en el gobierno. Y los ciudadanos tendrán que conocer esta auditoría forense exprés que vamos a realizar”, indicó Cristian Portilla, nuevo alcalde de Bucaramanga.

El alcalde electo también se refirió al papel del Concejo de Bucaramanga, indicando que los concejales son “conscientes de los desafíos de ciudad y que lo que se espera de su administración son resultados concretos y una visión clara de Gobierno”.



Además, explicó que su llegada al cargo responde al cumplimiento de una orden judicial, tras una vulneración de garantías constitucionales que, según dijo, debían ser reparadas.