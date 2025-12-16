“Petro irrespeta la voluntad democrática de Chile; que pida perdón”: diputado chileno Diego Schalper

La tensión diplomática entre Chile y Colombia volvió a escalar luego de las declaraciones del presidente Gustavo Petro contra el presidente electo de Chile, José Antonio Kast. Las expresiones del mandatario colombiano, difundidas principalmente a través de redes sociales, fueron calificadas como ofensivas por un amplio sector de la clase política chilena y derivaron en una nota diplomática de protesta emitida por el gobierno saliente de Gabriel Boric. En ese contexto, el diputado chileno Diego Schalper se convirtió en una de las voces más críticas frente a la postura de Petro.

En entrevista con Mañanas Blu, Schalper afirmó que las declaraciones del presidente colombiano constituyen una falta de respeto a la decisión soberana del pueblo chileno. “Esto no tiene que ver con un conflicto entre nuestros pueblos, tiene que ver con un primer mandatario que no respetando la voluntad democrática de un país hermano como es Chile, se permite ofender a la persona que casi el 60% de los chilenos han escogido”, sostuvo el legislador.

Protesta diplomática y antecedentes de tensión

La Cancillería chilena convocó al embajador colombiano para entregar una nota de protesta formal, en un gesto que, según recordó Schalper, no es inédito. Durante el gobierno de Boric ya se había presentado una situación similar cuando Petro defendió públicamente al exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, entonces procesado por malversación de fondos. En aquella ocasión, el presidente colombiano tampoco ofreció disculpas.

Pese a que tanto Boric como Petro pertenecen a gobiernos de izquierda, Schalper subrayó que la relación entre ambos mandatarios “nunca ha sido realmente cercana” y que las diferencias han sido persistentes. Aun así, recalcó que el actual conflicto no debe interpretarse como un quiebre entre naciones. “Le tengo un tremendo afecto al pueblo colombiano… esto no tiene que ver con nuestros pueblos, tiene que ver con la actitud de un presidente”, afirmó.



“No es un tema ideológico, es democrático”

Uno de los ejes centrales del reclamo chileno es que las críticas de Petro trascienden el debate político y se adentran en la descalificación personal. El presidente colombiano calificó a Kast de “fascista” y “nazi”, además de asegurar que no le daría la mano al nuevo mandatario chileno.

Para Schalper, ese tipo de afirmaciones vulneran principios básicos de la convivencia democrática. “Uno puede tener las ideas que quiera, pero si es demócrata de verdad, tiene que respetar las decisiones democráticas de los países vecinos, aunque no le gusten”, enfatizó. En ese sentido, contrastó la actitud de Petro con la de otros líderes de la región, incluso aquellos ideológicamente distantes de Kast, que sí reconocieron el resultado electoral chileno.



Impacto en las relaciones Chile-Colombia

Consultado sobre las posibles consecuencias diplomáticas, el diputado sostuvo que el gobierno entrante de José Antonio Kast buscará fortalecer los vínculos regionales. “Nosotros vemos en Colombia un país aliado, tenemos un tránsito cultural, un tránsito de personas y de economía de hace tantos años”, explicó, añadiendo que la relación bilateral debe estar por encima de las diferencias coyunturales con un mandatario específico.

Schalper incluso manifestó su esperanza de que Petro recapacite. “Yo espero que el presidente Petro recapacite y le pida perdón al presidente electo de Chile… decir ‘me equivoqué’ lo enaltecería”, dijo, aunque reconoció que ese escenario parece poco probable.

Kast, fascismo y acusaciones históricas

Otro punto abordado en la entrevista fue la narrativa impulsada por Petro sobre el pasado de José Antonio Kast, particularmente las alusiones al pinochetismo y a supuestos vínculos familiares con el nazismo. Schalper rechazó tajantemente esas afirmaciones. “Aludir a que tuviese algún vínculo con el nacionalsocialismo alemán es un insulto inaceptable”, señaló, subrayando que muchas familias de origen alemán en Chile fueron víctimas de persecución durante ese régimen.

Para el diputado, el verdadero riesgo autoritario radica en la intolerancia política. “Ser fascista significa ser intolerante con las decisiones del resto”, afirmó, recordando episodios recientes de violencia política y cancelación ideológica en Chile.



Política exterior y migración: los desafíos del nuevo gobierno

De cara al nuevo gobierno, Schalper adelantó que Kast priorizará la recomposición de alianzas regionales y la cooperación en temas clave como el combate al crimen organizado, la migración y el desarrollo económico. Respecto a la política migratoria —uno de los temas más sensibles del programa del presidente electo— defendió la necesidad de un ingreso ordenado. “El que ha ingresado ilegalmente al país debe regularizar su situación, salir y volver a entrar de manera regular”, explicó.