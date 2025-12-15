En vivo
Chile entrega nota de protesta a Colombia por "inaceptables" palabras de Petro sobre nuevo presidente

Chile entrega nota de protesta a Colombia por "inaceptables" palabras de Petro sobre Kast

Petro advirtió que en América "vienen los vientos de la muerte" e hizo un llamado a los países de la antigua Gran Colombia a "resistir con la espada de Bolívar en alto.

Petro reacciona al nuevo presidente de Chile, José Antonio Kast
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 15 de dic, 2025

