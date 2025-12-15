Este es el poema que Petro usó tras triunfo de Kast en Chile: "Siempre fue progresista"

El pasado domingo 14 de diciembre, Chile eligió como presidente al candidato de ultraderecha José Antonio Kast, un resultado que abrió un amplio debate sobre el rumbo político del país y sus posibles efectos en la región. La victoria del líder conservador también generó reacciones inmediatas fuera de las fronteras chilenas, entre ellas la del presidente colombiano Gustavo Petro, quien se pronunció a través de su cuenta de X con un mensaje de fuerte tono político.

En su publicación, el mandatario expresó preocupación por lo que considera un giro regional hacia la derecha y advirtió que “vientos de la muerte” se estarían acercando a América Latina. Petro no solo se refirió al escenario chileno, sino que también trazó paralelos con la política colombiana, al señalar que una eventual derrota del progresismo en su país podría tener consecuencias similares.

Además, afirmó que no regresará al Palacio de La Moneda tras el triunfo de Kast, en una frase que fue interpretada como una toma de distancia política frente al nuevo gobierno chileno.



Gustavo Petro reaccionó al triunfo de José Antonio Kast en Chile

En su mensaje, Petro amplió su crítica a otros países de Sudamérica como Bolivia y Perú, donde, según él, la derecha ha vuelto a ganar respaldo ciudadano. En ese contexto, hizo un llamado directo a los jóvenes de la región para que “apoyen la vida” y no se vinculen “con la muerte”, una expresión que utilizó como metáfora frente a proyectos políticos que considera regresivos.

El presidente colombiano sostuvo que el avance de sectores conservadores no es un fenómeno aislado y lo relacionó con una disputa más amplia entre modelos políticos en América Latina. Sus palabras generaron reacciones divididas, tanto de apoyo como de rechazo, especialmente por el tono empleado y las comparaciones históricas que planteó.



El péndulo no vuelve a su lugar porque siempre el pueblo chileno fue progresista; desde lo más profundo del sur oceánico, las flechas de Arauco frenaron a los españoles.



Ya me censuraron el trino que escribí, pero dije allí y lo repito, volvieron a matar al presidente.



El… https://t.co/hKaSVLgnG9 — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 15, 2025

El poema de Neruda citado por Petro

Uno de los puntos que más llamó la atención fue la cita literaria incluida por Petro en su trino. “El péndulo no vuelve a su lugar porque siempre el pueblo chileno fue progresista; desde lo más profundo del sur oceánico, las flechas de Arauco frenaron a los españoles”, escribió el mandatario, haciendo referencia al poema La mancha en el muro, también conocido como El péndulo, del poeta chileno Pablo Neruda.

El texto, de fuerte carga política e histórica, alude a la resistencia del pueblo mapuche —denominado por Neruda como Arauco— frente a la conquista española, como símbolo de lucha e independencia. Petro utilizó ese fragmento para insistir en que el progresismo forma parte de la identidad histórica de Chile.

En el mismo mensaje, el presidente colombiano fue más allá y calificó a Kast con términos que desataron controversia. Afirmó que el fascismo estaría retomando poder y aseguró que nunca le dará la mano “a un nazi y a un hijo de nazi”. También hizo referencia a la dictadura de Augusto Pinochet, señalando que “es triste que Pinochet tuvo que imponerse a la fuerza, pero más triste es que ahora los pueblos elijan su Pinochet”.

Para cerrar, Petro llamó a la resistencia frente a lo que considera una nueva forma de represión política en la región, dejando en claro que la elección en Chile trasciende, a su juicio, las fronteras nacionales y se inscribe en una disputa ideológica continental.