Contraloría y Procuraduría investigarán denuncias de la directora del Dapre contra Carlos Carillo

La Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación anunciaron investigaciones preliminares luego de las denuncias de la directora del Departamento Administrativo Nacional de la Presidencia de la República (Dapre), Angie Rodríguez contra el hoy director de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Carrillo.

Rodríguez convocó a una rueda de prensa la semana anterior, en la que prendió el ventilador y denunció lo que considera son irregularidades en la administración del Fondo de Adaptación, cuando Carrillo estaba al frente de la entidad. Según Rodríguez, apenas se ha ejecutado el 3 % de los recursos destinados a la atención de La Mojana y, al menos, en tres proyectos —la Plataforma MojanIA, la Ruta del Arroz y la investigación hidrodinámica— la ejecución es del 0 %.

Rodríguez no solamente envió el informe a la prensa, sino que además lo remitió a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría.

“La Contraloría General de la República realizará una o varias indagaciones preliminares, a efectos de determinar, objetivamente, si los hechos expuestos podrían constituir un presunto daño fiscal y si ameritan, o no, la apertura de un proceso de responsabilidad fiscal respecto de la ejecución de recursos públicos destinados a la atención de los efectos del fenómeno de La Niña, a las afectaciones sucedidas en La Mojana y otros”, señaló la entidad.



Por su parte, la Procuraduría Tercera Delegada para la Contratación Estatal está al frente de la indagación previa por esos mismos hechos. La entidad indicó que también se validarán las denuncias sobre posibles vínculos y presiones políticas de dirigentes de partidos políticos y otras colectividades para la adjudicación de un contrato en el que podría estar involucrada la Fundación San José, así como la supuesta interferencia a la interventoría para favorecer al contratista.

Las denuncias de Rodríguez contra Carrillo terminaron en una pelea interna de Gobierno, en la que incluso está el ministro del Interior, Armando Benedetti. Carrillo señala a Rodríguez y a Benedetti de querer sacarlo del camino porque se “volvió incómodo” para los politiqueros.

Carrillo se defendió de las acusaciones de la directora del Dapre también ante la prensa. En distintos medios aseguró que las acusaciones en su contra son como una “declaración de guerra” y una “canallada”.

El funcionario asegura que los contratos objeto de crítica, en algunos casos, fueron declarados desiertos o estaban en proceso de incumplimiento contra el contratista, lo que explica la ejecución.

El Fondo de Adaptación administra recursos por unos 624 mil millones.+

