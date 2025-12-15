En vivo
Contraloría y Procuraduría investigarán denuncias de la directora del Dapre contra Carlos Carillo

La pelea interna del Gobierno llamó la atención de los órganos de control, que investigarán si efectivamente se comprometieron recursos del Estado o si existen faltas disciplinarias.

Por: Marcela Peña
|
Actualizado: 15 de dic, 2025

