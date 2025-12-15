Así es la ruta navideña de Cundinamarca 2025: más de 20 municipios para visitar

El próximo martes 16 de diciembre arrancan las tradicionales novenas y, con ellas, la cuenta regresiva para la Navidad, una de las épocas más esperadas por miles de colombianos. Diciembre no solo es sinónimo de reuniones familiares, sino también de recorridos nocturnos para ver alumbrados, una de las actividades que más convoca a ciudadanos y turistas. Aunque destinos como Villa de Leyva o Salento suelen ser referentes, en Cundinamarca hay alternativas que se consolidan como imperdibles para esta temporada.

Recientemente, la Gobernación de Cundinamarca confirmó la Ruta Navideña “Luces y colores del Altiplano Cundiboyacense”, una propuesta que invita a recorrer la historia, la arquitectura colonial y las tradiciones del departamento. El trayecto incluye municipios como Tausa, Sutatausa, Cucunubá, Susa, Fúquene, entre otros, y busca dinamizar el turismo regional durante la temporada decembrina.



Ruta Navideña en Cundinamarca 2025: recorridos y municipios

La denominada Ruta de Ubaté reúne varios municipios del norte de Cundinamarca y algunos de Boyacá. El recorrido incluye Tausa, Sutatausa, Cucunubá, Susa, Fúquene, Ubaté, Guachetá y Simijaca, atravesando paisajes de montaña, senderos ancestrales y pueblos reconocidos por su riqueza histórica. Es una opción pensada para quienes disfrutan del clima frío y de las noches iluminadas.

A lo largo del trayecto, los visitantes encontrarán senderos decorados, pesebres artesanales, muestras gastronómicas, ferias creativas y presentaciones culturales. Para facilitar la experiencia, la ruta se divide en cuatro circuitos:



Circuito 1: Tausa, Sutatausa y Cucunubá.

Circuito 2: Susa, Fúquene y Ubaté.

Circuito 3: San Miguel de Sema, Guachetá y Lenguazaque.

Circuito 4: Saboya, Chiquinquirá y Simijaca.

Otras rutas navideñas en la Sabana y Almeidas

La Ruta Navideña de la Sabana Centro incluye once municipios donde se combinan cultura, gastronomía y artesanías: Cajicá, Chía, Cogua, Cota, Gachancipá, Nemocón, Sopó, Tabio, Tenjo, Tocancipá y Zipaquirá. El recorrido permite visitar lugares emblemáticos como la Estación del Tren de la Sabana en Cajicá, el parque principal de Chía, el embalse del Neusa en Cogua, la Mina de Sal de Nemocón y la Catedral de Sal de Zipaquirá, entre otros espacios ideales para disfrutar en familia.



Estación del Tren de la Sabana, en Cajicá,

Parque principal de Chía

Embalse del Neusa, en Cogua

Bioparque La Reserva, en Cota

Casa Museo Campesino, en Gachancipá

Mina de Sal, en Nemocón

Cabaña Alpina, en Sopó

Jardín Botánico, en Tabio

Casa Artesanal de Chitasugá, en Tenjo

Experiencia en parapente, en Tocancipá

Catedral de Sal, en Zipaquirá

Por su parte, la Ruta Navideña de Almeidas se desarrolla en Machetá, Tibirita y Manta. El trayecto inicia en el cementerio indígena de Machetá, continúa por el parque principal de Tibirita y finaliza con un recorrido por las iluminaciones de Manta. Allí, los visitantes pueden apreciar pesebres tradicionales, expresiones artísticas y actividades pensadas para todas las edades.

Finalmente, la Sabana de Occidente ofrece paradas en espacios representativos como el Parque Las Aguas de Mosquera, el Parque Pedro Fernández de Madrid, el Centro Cultural Bacatá en Funza y el Parque Arqueológico Piedras del Tunjo en Facatativá, cerrando una agenda diversa para vivir la Navidad en Cundinamarca.

