En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Paro ELN
Accidente bus Antioquia
José Antonio Kast
Zulma Guzmán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Turismo  / Así es la ruta navideña de Cundinamarca 2025: más de 20 municipios para visitar

Así es la ruta navideña de Cundinamarca 2025: más de 20 municipios para visitar

la Ruta Navideña “Luces y colores del Altiplano Cundiboyacense”, una propuesta que invita a recorrer la historia, la arquitectura colonial y las tradiciones del departamento.

Alumbrado navideño en Mosquera
Más de un millón de luces LED posicionan a Mosquera como un referente en sostenibilidad e inteligencia urbanística esta navidad.
Foto: suministrada.
Por: Jhonatan Bello
|
Actualizado: 15 de dic, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad