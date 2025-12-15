Empresa de turismo encargada del viaje del Liceo Antioqueño se pronuncia tras el accidente

El país está de luto tras el grave accidente de tránsito registrado en la madrugada del domingo 14 de diciembre de 2025, en el nordeste antioqueño.

El siniestro ocurrió en jurisdicción del municipio de Segovia, cuando un bus de turismo que cubría la ruta Tolú–Medellín se salió de la vía y cayó a un abismo. En el vehículo se movilizaban cerca de 40 personas, en su mayoría estudiantes recién graduados de grado 11 del Liceo Antioqueño de Bello, quienes regresaban de una excursión.

El balance preliminar del hecho es de al menos 17 personas fallecidas, entre ellas el conductor del bus, y más de 20 pasajeros heridos.

Suministrada

Los lesionados fueron atendidos inicialmente en centros de salud de Segovia y Remedios. No obstante, debido a la gravedad de algunas lesiones, al menos seis personas fueron trasladadas a hospitales de alta complejidad en Medellín, entre ellos el Hospital Pablo Tobón Uribe, el Hospital San Vicente Fundación y la Clínica Medellín de la 80.



De acuerdo con la empresa organizadora del viaje, Seniors Prom, en el bus viajaban 37 personas: 34 jóvenes, dos conductores y un guía turístico. El conductor fallecido fue identificado como Johnatan Taborda, quien murió en el lugar del accidente.

"La empresa informa a la opinión pública que, en relación con el grave accidente, se han adelantado de manera continua acciones de atención, coordinación institucional y acompañamiento a las familias, conforme a la información confirmada por las autoridades competentes", dijo la empresa a través de un comunicado.

"El accidente se registró alrededor de las 4:00 a.m. en un sector rural sin cobertura de señal de telefonia móvil. Una vez fue posible solicitar ayuda, se activaron los protocolos de emergencia y los organismos de socorro hicieron presencia en el lugar aproximadamente a las 5:00 a.m., iniciando de inmediato las labores de atención y rescate", añadieron, enfatizando en que la ayuda tardó cerca de una hora en llegar.

Publicidad

"Desde el momento en que la empresa tuvo conocimiento efectivo de la situación, se desplazó al lugar de los hechos un equipo conformado por el Director de Operaciones, personal de salud y el coordinador de seguridad, con el fin de acompañar la atención de la emergencia y articular las acciones necesarias con las autoridades presentes", concluyeron.

Desde el municipio de Bello y la comunidad educativa del Liceo Antioqueño se han realizado velatones y actos de homenaje en memoria de las víctimas, quienes se habían graduado hacía aproximadamente diez días.

Sobre la organización del viaje, el secretario de Educación de Bello, Edgar Callejas, confirmó que la excursión no fue organizada por la institución educativa, sino que se trató de una iniciativa de los propios estudiantes y padres de familia, contratada a través de un operador turístico externo.