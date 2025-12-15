Huila ya tiene vacuna contra el dengue; llegaron 4.800 biológicos

El ministerio de la Salud envió al Huila el primer lote de 4.800 vacunas contra el dengue y serán aplicadas de manera gratuita inicialmente a menores de edad y estudiantes de cuarto de primaria de las instituciones educativas de Neiva y de los municipios de Palermo y Rivera.

El secretario de Salud del departamento el médico César Germán Roa Trujillo, dijo que la vacuna denominada Qdenga, fue desarrollada por la farmacéutica japonesa Takeda, aprobada para combatir el dengue siendo altamente efectiva en el control y erradicación de la enfermedad.

“Por primera vez vamos a vacunar en el Huila contra el dengue. Este biológico, ha sido adquirido por el gobierno nacional para reducir la mortalidad y la ocurrencia de casos entre la población. Aquí en el Huila vamos a iniciar con tres municipios que hacen parte del plan piloto, Neiva, Palermo y Rivera y serán los menores de edad, población de cuarto año de primaria con quienes se empezará el proceso de vacunación en enero” explicó el funcionario

Agregó el médico César Roa, que la aprobación de la vacuna contra el dengue tan pronto llegó a Colombia contó con el apoyo de la Universidad de Antioquia “Qdenga es la única vacuna para el dengue y ya la tenemos en nuestra región, nos llegaron en este primer lote 4.800 biológicos y lo que buscamos es controlar brotes y reducir el impacto de la enfermedad en la salud de las personas”.



Para poner en contexto, en el año 2024 se registraron 20.700 casos con 19 personas fallecidas en el Huila, mientras que para la vigencia del 2025 van 3.500 casos con cinco decesos confirmados por dengue.