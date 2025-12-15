En vivo
Blu Radio  / Nación  / Huila ya tiene vacuna contra el dengue; llegaron 4.800 biológicos

Huila ya tiene vacuna contra el dengue; llegaron 4.800 biológicos

Según la Secretaría de Salud del Huila, el proceso de vacunación contra el dengue es gratis e iniciarán con estudiantes de primaria de Neiva y dos municipios más.

