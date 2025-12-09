Cali aumenta controles para evitar propagación de dengue durante temporada decembrina

Las autoridades en Cali aumentaron los controles en este fin de año buscando que no haya personas contagiadas por enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes aegypti.

Según la Secretaría de Salud distrital, el pequeño insecto es responsable de enfermedades como el dengue, zika, chikungunya y fiebre amarilla, las cuales aumentan de manera especial durante la temporada decembrina, una época de alta movilidad, encuentros familiares y actividades al aire libre.

Según el más reciente boletín epidemiológico, en lo corrido del año se han registrado 3.088 casos de dengue en la ciudad, de los cuales 47 corresponden a la semana epidemiológica 46.

“Actualmente, Cali se encuentra en zona de éxito, lo que refleja un comportamiento controlado de la enfermedad. Sin embargo, el riesgo persiste y que bajar la guardia puede generar nuevos casos”, indicó Germán Escobar, secretario de Salud de Cali.



De acuerdo con el funcionario, durante diciembre, mientras se decoran los hogares, se organizan celebraciones y se planifican vacaciones, es fundamental no olvidar que la prevención sigue siendo la herramienta más efectiva para evitar la proliferación del mosquito y la transmisión de estas enfermedades.

Recomendaciones para evitar la propagación del dengue

Eliminar criaderos constantemente: Revisar y limpiar patios, terrazas, jardines, techos y balcones, eliminando cualquier objeto que acumule agua.

Cubrir y lavar recipientes de agua: Mantener tanques, albercas y depósitos bien tapados y en adecuado estado de limpieza.

Evitar agua estancada en plantas. Colocar arena en los portamacetas para impedir la formación de criaderos.

Uso correcto de repelente: Aplicarlo sobre la piel expuesta siguiendo las indicaciones del producto.

Control en reuniones al aire libre: Verificar que los espacios estén libres de objetos que puedan acumular agua.

Instalar y usar toldillos o mallas en puertas y ventanas: Especialmente en zonas con mayor presencia del mosquito.

Vacunación contra la fiebre amarilla: Especialmente para quienes viajen a zonas de riesgo endémico, dentro o fuera del país.

“Cabe recordar que la vacuna contra la fiebre amarilla está disponible en las más de 130 IPS vacunadoras habilitadas en el Distrito, y en caso de viajar a zonas endémicas, se recomienda aplicarla con al menos 10 días de anticipación”, concluyó el secretario de Salud de Cali.