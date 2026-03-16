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Blu Radio  / Economía  / Nequi dejará de funcionar en pleno festivo: viajeros deben tener esto en cuenta

Nequi dejará de funcionar en pleno festivo: viajeros deben tener esto en cuenta

De acuerdo con la entidad, este tipo de procesos es necesario para garantizar que la plataforma funcione de manera óptima

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