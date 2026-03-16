Nequi dejará de funcionar en pleno festivo: viajeros deben tener esto en cuenta

Millones de colombianos aprovecharán el único puente festivo de marzo, que será el próximo 23, día en el que se celebrará San José. Ante esto, el gasto de dinero será un factor importante para los viajeros que tomarán el fin de semana largo para darse un descanso y, como es de esperar, el lunes festivo será el día en el que regresen a casa desde muy temprano.

Frente a este panorama, quedarse sin dinero puede convertirse en un problema, por eso conviene tener en cuenta la información que entregó Nequi sobre el funcionamiento de su plataforma durante ese fin de semana.



Nequi suspenderá servicios por mantenimiento programado

Nequi tendrá jornada de mantenimiento Foto: ImageFX

Muchos usuarios de la plataforma se percataron de que Nequi confirmó una actualización en la aplicación, lo que implicará que no se puedan realizar retiros, transferencias ni pagos durante un periodo determinado.

Según explicó la entidad, la prioridad es brindar un mejor servicio y disponibilidad en la app, por lo que estas actualizaciones programadas buscan optimizar su funcionamiento en horarios de menor impacto.



De esa manera, Nequi confirmó que el proceso de actualización se llevará a cabo el próximo lunes 23 de marzo, entre las 3:00 y las 5:00 de la mañana, un horario en el que varios colombianos podrían estar en camino hacia sus hogares, por lo que se recomienda prevenir situaciones como quedarse sin dinero al momento de comprar gasolina, entre otros.

Durante ese periodo no se podrá ingresar a la app de Nequi, ya que el equipo realizará las actualizaciones y el mantenimiento correspondiente.



Para qué sirve la actualización programada de Nequi

De acuerdo con la entidad, este tipo de procesos es necesario para garantizar que la plataforma funcione de manera óptima. "Estas actividades que hacemos de forma programada y temporal en Nequi son la manera en la que cuidamos la plata de nuestros usuarios", señaló.

Así mismo, indicaron que entienden el impacto de estas decisiones; sin embargo, con el objetivo de mejorar la experiencia, desarrollan acciones que permitan mayor estabilidad y mantener una tecnología actualizada.

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En ese sentido, recomiendan organizar los gastos y la administración del dinero para evitar contratiempos el próximo lunes 23 de marzo, cuando muchos ciudadanos estarán regresando a sus hogares y podrían necesitar disponer de su dinero sin inconvenientes.