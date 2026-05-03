Cruce de mensajes y pullas entre Paloma Valencia e Iván Cepeda en sus actos de campaña

A 28 días de las elecciones presidenciales, este 3 de mayo los candidatos Iván Cepeda y Paloma Valencia, hicieron referencia y criticaron las propuestas del otro durante sus discursos en plaza pública en distintas ciudades del país. Se lanzaron críticas directas e indirectas en temas como la propuesta del actual gobierno de una Asamblea Nacional Constituyente o la iniciativa de eliminar el SOAT para algunas notas por parte de la senadora.

Desde Ibagué, la también senadora Paloma Valencia centró buena parte de su discurso en cuestionar las propuestas del sector progresista y, en particular, las posturas asociadas a Cepeda. La candidata rechazó de manera enfática cualquier posibilidad de ampliar negociaciones con grupos armados ilegales y aseguró que en su eventual gobierno se acabaría la política de “paz total”.

En ese contexto, lanzó un mensaje directo: “No hay ningún colombiano que quiera más impunidad para los violentos”, al tiempo que cuestionó la idea de una eventual asamblea constituyente, que, según dijo, sería un mecanismo para “doblegar la democracia”.

Valencia también hizo referencia al vínculo de Cepeda con el actual Gobierno y con sectores que, a su juicio, buscan concesiones a grupos armados. Incluso sugirió que iniciativas como la constituyente responden a intereses de organizaciones ilegales.



Por su parte, desde Buga, Iván Cepeda respondió. Durante la presentación de diez propuestas programáticas, el candidato insistió en que no permitirá que se desmonten programas sociales ni beneficios económicos para sectores vulnerables “así no le guste a la señora Valencia”, frase que repitió en distintos momentos de su intervención.

Cepeda defendió el papel de los movimientos sociales, especialmente tras el estallido social e hizo énfasis en que su proyecto representa una “ola progresista” con fuerza suficiente para disputar el poder a la derecha, a la que acusó de hacer promesas engañosas.

El candidato también lanzó críticas más amplias contra el uribismo y sus figuras, incluyendo a Valencia y al expresidente Álvaro Uribe Vélez. “Con ellos nos vemos en las urnas, con Uribe nos vemos en las urnas”, dijo el candidato y actual senador del Pacto Histórico.