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Así funcionará el 'Tren de Zipaquirá' que conectará Bogotá con varios municipios

En cabeza del Ministerio de Transporte, el Gobierno nacional aportó 12.2 billones de pesos para garantizar el avance de este proyecto que beneficiará a miles de ciudadanos en la Sabana.

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