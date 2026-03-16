Así funcionará el 'Tren de Zipaquirá' que conectará Bogotá con varios municipios

De la mano del Gobierno nacional y la Gobernación de Cundinamarca, se presentó el proyecto del ‘Tren de Zipaquirá’, que hace parte del RegioTram del Norte que conectará a Bogotá con Chía, Cajicá y Zipaquirá, es decir, tendrá un recorrido de 48.9 kilómetros en la Sabana centro del departamento.

“Desde la @CundinamarcaGob avanzamos actualmente, junto con la @efrcundinamarca y con el @IFC como brazo técnico del Banco Mundial, en la estructuración del proceso licitatorio internacional, paso clave para dar inicio a las obras de un proyecto que cuenta con recursos totales cercanos a los 15,4 billones de pesos”, indicó en su cuenta de X el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey.

Asimismo, este 16 de marzo, en cabeza de la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, se confirmó que el Gobierno nacional aportará en vigencias futuras 12,2 billones de pesos, lo que se garantiza la concurrencia de recursos que hacen viable este proyecto estratégico para la región.

Tren de Zipaquirá // Foto: Ministerio de Transporte

Así funcionará el Tren de Zipaquirá

De acuerdo con el ministerio y la gobernación, esta obra tendrá un tramo de 48.9 kilómetros con paraderos en los municipios de Chía y Cajicá, al igual que en otros más para un total de 17 estaciones desde Bogotá hasta Zipaquirá, que será su destino final.



“El Tren de Zipaquirá será clave para la Sabana Centro: 48,9 km de recorrido, 17 estaciones y capacidad para más de 187 mil pasajeros al día. Un tren 100 % eléctrico que conectará Bogotá, Chía, Cajicá y Zipaquirá, integrando transporte público con bicicleta y caminata”, indicaron desde el Ministerio de Transporte.

El tren movilizará y conectará a todas las personas de la región, impulsando también trayectos más cortos, pues se prevé que el tiempo de viaje entre Bogotá y Zipaquirá será de apenas 40 minutos, muchos menos a lo que actualmente se demora una persona de un punto a otro.