Alerta en Cundinamarca: 87 emergencias por lluvias se han presentado en el departamento durante 2026

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) prevé precipitaciones por encima de lo normal en gran parte del territorio nacional, situación que pone en alerta a varios departamentos mientras continúan atendiendo las consecuencias de las intensas lluvias registradas durante enero y febrero.

De acuerdo con los reportes de los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo, en lo corrido de marzo, es decir, en los primeros 10 días del mes, en Cundinamarca se han registrado 13 eventos asociados a las lluvias, que han afectado siete provincias y diez municipios del departamento.

Según informaron, la provincia de Gualivá concentra el mayor número de estos reportes, con siete eventos, mientras que Tequendama, Rionegro, Sumapaz, Alto Magdalena, Ubaté y Magdalena Centro registran un evento cada una.

Mujer con sombrilla bajo la lluvia en Bogotá. Alcaldía de Bogotá.

“En lo que respecta al mes de marzo, la probabilidad de que las precipitaciones aumenten y estén por encima de lo normal, como lo ha anunciado el Ideam en sus boletines de predicción climática, nos lleva a concluir que ha habido un aumento de nubosidad y de lluvias de moderadas a fuertes, favoreciendo la persistencia de condiciones en este primer trimestre del año, con una probabilidad cercana al aumento en las precipitaciones de lo que se tenía registrado en años anteriores, superiores a cerca del 90 %”, indicó el ingeniero William Eduardo Rozo, director de la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cundinamarca.



Inundaciones por lluvias en Cajicá Foto: cortesía a Blu Radio

Entre las emergencias reportadas, la Gobernación de Cundinamarca aseguró que se encuentran seis inundaciones, seis movimientos de masa y una creciente súbita.

Además, Villeta es uno de los municipios que concentra cuatro de estos eventos, mientras que Pacho, Girardot, Cabrera, Nocaima, San Francisco, San Juan de Rioseco, Supatá y Susa registran un evento cada uno.

Según la Gobernación, entre enero y marzo se han registrado 87 emergencias asociadas a las lluvias, con afectaciones en 11 provincias y 42 municipios del departamento.

Finalmente, desde la administración departamental hacen un llamado a los alcaldes y a los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo para fortalecer las acciones de prevención, monitoreo y alistamiento para reducir posibles afectaciones en el departamento. Además, le pide a la ciudadanía que adopte diferentes medidas de autocuidado, como evitar transitar en zonas inundadas o con riesgo de deslizamiento, no arrojar basuras a ríos y alcantarillas y contar con un plan familiar de emergencia.