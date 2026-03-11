Capturan a señalado extorsionista del Clan del Golfo en Urabá: unas 60 personas fueron sus víctimas

No paran las denuncias de las comunidades por el delito de extorsión en Antioquia, donde aunque las autoridades vienen adelantando campañas para que se reporte cualquier situación a la línea 165 antes de acceder a las pretensiones de los ilegales, siguen ocurriendo casos.

En el último caso, el departamento de la Policía en Urabá reportó la captura de alias 'Lucho', un cabecilla de zona del Clan del Golfo a quién se le atribuye haber extorsionado a por lo menos 60 personas en los últimos dos años, pero cuyo prontuario criminal data de una década.

El operativo se llevó a cabo en zona rural del municipio de San Pedro de Urabá, sitios alejados que solían ser sus escondites según la investigación de las autoridades.

"Llevaba diez años dentro de la organización, dinamizando el cobro de extorsiones a comerciantes, ganaderos, transportadores y agricultores, con exigencias que oscilaban alrededor de los cuarenta millones de pesos mensuales. Se estableció que se ocultaba en zonas rurales para evadir a las autoridades", dijo el coronel Jovanni Cepeda Sanabria, comandante de la Policía Urabá.



Alias 'Lucho' estaba al mando de un grupo en el municipio de Arboletes, según confirmó la Policía, y ahora deberá responder ante la justicia por el delito de concierto para delinquir con fines de extorsión, por el que tenía la orden de captura vigente.



Crece el Clan del Golfo

Vale la pena mencionar que un informe de la Fundación Ideas para la Paz marca un preocupante panorama en materia de grupos armados que a la par que han incrementado, han aumentado también el número de extorsiones. A diciembre de 2025, las estructuras armadas sumaban más de 27.000 integrantes, entre hombres en armas y redes de apoyo, lo que representa un crecimiento del 23,5 % respecto a diciembre de 2024. Esto significa que más de 5.000 personas se sumaron a estas organizaciones ilegales en solo un año.

El Clan del Golfo lidera ese aumento, con casi 2.300 nuevos integrantes, seguido por el ELN y el Estado Mayor Central (EMC), las disidencias que lidera ‘Mordisco’.