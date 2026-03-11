En vivo
Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / Video: hubo pelea entre hinchas del Junior en Barranquilla en duelo vs. Nacional

Video: hubo pelea entre hinchas del Junior en Barranquilla en duelo vs. Nacional

Las autoridades tuvieron que intervenir para calmar la tensa situación en el Romelio Martínez en medio de los golpes que se daban entre los hinchas tiburones.

