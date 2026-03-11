Video: hubo pelea entre hinchas del Junior en Barranquilla en duelo vs. Nacional

En medio de la derrota que sufría Junior de Barranquilla frente a Atlético Nacional en el estadio Romelio Martínez, varios hinchas del cuadro tiburón tuvieron fuertes enfrentamientos entre ellos y protagonizaron una trifulca en una de las tribunas de este recinto deportivo.

El hecho se dio a conocer a través de videos de redes sociales que mostraron la tensa situación que se vivió en el estadio en medio de este duelo entre rojiblancos y verdolagas. Todo cuando apenas el partido iba 1 a 0 a favor del equipo dirigido por Diego Arias en la capital del Atlántico.

Entre los mismos hinchas hubo cruce de palabras, patadas y hasta puños, que tuvieron que ser intervenidos por las autoridades para evitar que la situación se pudiera trasladar en todo el estadio y afectara el desarrollo del juego en el Romelio.

Se espera que de parte de la Dimayor haya pronunciamiento al respecto y no descartaron la posibilidad de una sanción por este hecho.



¿Cómo quedó el partido entre Junior y Atlético Nacional?

Los dirigidos por Diego Arias lograron una importante victoria en Barranquilla con un imponente 4 a 0. Si bien influyó la expulsión de Jermein Peña, los verdolagas supieron aprovechar los errores de los tiburones para alcanzar tres puntos de suma importancia.

El equipo antioqueño tuvo una gran noche y un excelente despliegue de juego, que le dio parte de tranquilidad a Diego Arias, quien tuvo una semana tensa tras la eliminación en Copa Sudamericana vs. Millonarios, que influyó en el ambiente y la tranquilidad con la afición.

Ahora, Junior se prepara para recibir a Fortaleza el próximo 15 de marzo en Barranquilla, mientras que Atlético Nacional recibirá este 13 a Llaneros en el estadio Atanasio Girardot para sumar otros tres punto que le permita mantenerse en la parte alta de la tabla de posiciones.