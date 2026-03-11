Hallan a pareja sin vida en un hotel con señales de violencia: esto se sabe

En el hotel alojamiento de Paraná, en la provincia Entre Ríos, en Argentina, no entiende qué pasó de una noche a otro en la habitación 10 en donde fue hallada una pareja sin vida y con fuertes signos de violencia luego de que se escucharan varios disparos en el interior de esta.

De acuerdo con las autoridades, las víctimas fueron identificadas como Gustavo Leonardo Lussa y Florencia Pisano, de 54 y 48 años, respectivamente, ambos en un estado crítico tras recibir varios disparos, uno de estos en la boca.

Fue un trabajador del hotel el que los encontró sin vida sobre las 9:00 de la mañana del pasado lunes, minutos después de escuchar varios disparos en el interior. La pareja llegó al hotel una noche antes, por ende, duraron muy poco tiempo hospedados en este sitio.

Homicidios. Foto: AFP.

Lussa fue encontrado con un disparo en la nuca y a su lado un arma calibre 32, mientras que Pisano con graves heridas, una de esta de un disparo directamente en la boca. Una imagen que, según las autoridades, parecía de horror.



“El caso, que generó conmoción en la ciudad, sigue bajo investigación. La policía de Entre Ríos trabaja para esclarecer las circunstancias del ataque y no descarta ninguna hipótesis. Una de las teorías es un homicidio seguido de intento de suicidio”, revelaron de TN, medio local, sobre el reporte entregado por las autoridades entorno a este caso.

El caso conmocionó a la comunidad por lo sucedido, en especial porque en cámaras de seguridad no se vio a nadie más entrar a la habitación ni a nadie más llegar con ellos, por lo tanto, todo apunta que ocurrió entre ambos. Asimismo, se indicó que no era la primera vez que se veían, sino que ya habían sostenido este tipo de encuentros en repetidas ocasiones antes de este suceso.