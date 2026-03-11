En vivo
Hallan a pareja sin vida en un hotel con señales de violencia: esto se sabe

La pareja llegó al hospedaje el pasado domingo en la noche y fue a la mañana siguiente que se escucharon ruidos extraños en la habitación, minutos antes de ser hallados sin vida.

